FOTO Bezos i zaručnica, Gates, Beyonce: Ove face uživale su na luksuznim jahtama po Jadranu

Luksuzne jahte svakog su ljeta na našem Jadranu, pa neće biti čudno vidjeti ih ni tijekom idućih mjeseci. Lani je pažnju plijenila 'Koru', jahta Jeffa Bezosa, ali i jahta na kojoj je boravila Beyonce tijekom posjeta Hrvatskoj...
Početkom lipnja prošle godine u Marinu Kaštela uplovila je luksuzna jahta Koru čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Početkom lipnja prošle godine u Marinu Kaštela uplovila je luksuzna jahta Koru čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos. |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Početkom lipnja prošle godine u Marinu Kaštela uplovila je luksuzna jahta Koru čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Izazvala je veliko zanimanje prolaznika, no Bezosa i njegovu zaručnicu Sanchez javnost nije odmah vidjela...
| Foto: TikTok/ čitatelj 24sata
Fotografi su ih 'uhvatili' na luksuznoj jahti s kojom su onda otišli prema Hvaru.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Večer su proveli u jednom od tamošnjih ekskluzivnih restorana, a već idući dan 'produžili' su prema Korčuli.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto TikTok/ čitatelj 24sata
Koru je 127-metarska jedrilica izrađena u Nizozemskoj. Ova superjahta ima tri jarbola, a zbog njezina izlaska na otvoreno more morao je biti rastavljen most Koningshaven u Rotterdamu. Koru ima nekoliko paluba, a na jednoj od njih ima i prostrani bazen. Zbog veličine jarbola, kako se pisalo, morao se rastaviti i most Koningshaven u Rotterdamu, kako bi grdosija mogla izaći na otvoreno more.
| Foto: TikTok/ čitatelj 24sata
Bezos je svoju Lauren na Jadran vodio i prije tri godine, a tada su poveli i društvo - holivudskog glumca Orlanda Blooma i njegovu suprugu, pjevačicu Katy Perry.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Društvo se odlično zabavljalo u Dubrovniku, a fotografi su ih ulovili i u šetnji Stradunom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Ivana ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana ivanovic/PIXSELL
Na hrvatskoj obali uživao je i glazbeni par Beyonce i Jay-Z.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Par je uživao na luksuznoj jahti Faith čija je procijenjena vrijednost oko 20 milijuna dolara.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Inače, postoji priča da je Beyonce kćeri dala ime Blue Ivy po plavom bršljanu kojeg je vidjela na otoku Hvaru.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Luksuzna jahta ponovno se pojavila u Hrvatskoj te je u Rovinju plijenila poglede.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ona je 2023. promijenila vlasnika te je od tada u vlasništvu američkog tehnološkog mogula Erica Schmidta, bivšeg izvršnog direktora Googlea koji je je jahtu preimenovao u 'Whisper'.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na jahti se nalaze bazen, jacuzzi, otvoreno i zatvoreno kino, prostor za roštiljanje, sala za zabave, helidrom, luksuzni ured.. Tjedni najam kreće se od 1.200.000 eura, ali s dodatnim troškovima nerijetko premaši i 1.368.000 eura tjedno!
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Još jedan ljubitelj luksuznih plovila i jadranske obale je i milijarder Bill Gates.
| Foto: Hrvoje Jelavic/Vecernji list
Gates je više puta posjećivao Skradin, plovio je na luksuznoj jahti Alfa Nero.
| Foto: Hrvoje Jelavic/Vecernji list
Foto sasa miljevic
Prije četiri godine na Jadran je doplovio i komičar Chris Rock sa svojom djevojkom Lake Bell, a sa sobom su poveli i komičara Sachu Barona Cohena te glumce Woodyja Harrelsona. S njima je bio i ozloglašeni reper Diddy kojem se trenutno sudi zbog niza zločina.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Dok su odmarali na luksuznoj jahti, glumca Woodyja Harrelsona došla je posjetiti naša glumica Zrinka Cvitešić.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U Hrvatskoj su uživali i nogometaš David Beckham sa svojom suprugom, dizajnericom Victoriom Beckham.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na odmor su poveli i cijelu obitelj, a za razliku od ostalih poznatih nisu se odlučili za jahtu već su na obali uživali u luksuznom gliseru.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na Jadranu je odmarao i slavni nogometaš Gerard Pique.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na luksuznoj jahti Relax plovio je sa sada već bivšom djevojkom Clarom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Pique je u Hrvatskoj odmarao nakon skandala u kojem se našao kada se saznalo da je svoju bivšu suprugu, pjevačicu Shakiru, varao s mladom manekenkom Clarom Chiom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Trenutno se u Zadru nalazi jahta Maraya čini tjedni najam iznosi 300.000 eura, no nije poznato tko je na njoj. Ta je jahta često bila mjesto partijanja Seana Diddyja Combsa, koji se trenutno nalazi u zatvoru.
| Foto: čitatelj/24sata