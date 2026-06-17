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JADRAN KAO MEKA

FOTO Bezos i zaručnica, Gates, Beyonce: Ove face uživale su na luksuznim jahtama po Jadranu

Luksuzne jahte svakog su ljeta na našem Jadranu, pa neće biti čudno vidjeti ih ni tijekom idućih mjeseci. Lani je pažnju plijenila 'Koru', jahta Jeffa Bezosa, ali i jahta na kojoj je boravila Beyonce tijekom posjeta Hrvatskoj...
Jeff Bezos uoči svadbe stoljeća uživa u Hrvatskoj sa zaručnicom Lauren Sanchez
Početkom lipnja prošle godine u Marinu Kaštela uplovila je luksuzna jahta Koru čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Početkom lipnja prošle godine u Marinu Kaštela uplovila je luksuzna jahta Koru čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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