Obavijesti

Galerija

Komentari 2
JAKO NEOBIČNO

FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala

Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, poznata je po vrlo oskudnim kombinacijama u kojima se pojavljuje u javnosti. Sada je šokirala mnoge jer je prošetala u nečemu u čemu je gotovo pa nikada ne vidimo...
FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja. | Foto: Instagram, screenshot
1/39
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja. | Foto: Instagram, screenshot
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026