FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala

Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, poznata je po vrlo oskudnim kombinacijama u kojima se pojavljuje u javnosti. Sada je šokirala mnoge jer je prošetala u nečemu u čemu je gotovo pa nikada ne vidimo...
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram, screenshot
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja. |
Foto: Instagram, screenshot
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram, screenshot
No, to nije prvi put budući da je i prije nekoliko dana sa suprugom Kanyom Westom prošetala u gaćicama i prozirnoj jaknici, a nije marila za znatiželjne poglede.
| Foto: RMCL, NGRE
Zato je mnogima bilo jako čudno kada su je vidjeli potpuno odjevenu u kaputu u Melbourneu u utorak!
| Foto: Profimedia
Bianca Censori i inače gotovo bez cenzure pokazuje svoje tijelo.
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Gola guza i bujne grudi često su u prvom planu...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Jednom se prilikom u oskudnom outfitu prošetala Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala.
| Foto: SPOT, SOVE
Tada je pokazala novu, ružičastu frizuru, koju su vidjeli samo rijetki.
| Foto: SPOT, SOVE
Većina je gledala bujne grudi u oskudnom topu i tangice koje su provirivale ispod minijaturne suknje.
| Foto: SPOT, SOVE
Bianca je poznata po oskudnim outfitima koje redovno nosi u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U njima pozira i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte što je sve supruga Kanyea Westa nosila i pokazala previše...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/screenshot
Foto SPOT, GOME, LESE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto SPNW
Foto ABEI, SPNW, FRAT
Foto GUMU, BRPA
Foto GUMU, BRPA
Foto GIGU, JOOK
Foto PORJ, MIHA