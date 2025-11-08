Obavijesti

IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Bila je seks-simbol 90-ih, a sada je kritiziraju radi težine: Evo kako se mijenjala Tara Reid

Glumica Tara Reid je krajem 90-ih godina slovila kao seks-simbol zbog uloga koje je imala. Najpoznatija je po ulozi Vicky Lathum u "Američkoj piti", a svojom pojavom je dugo mamila uzdahe. Posljednjih godina je bila na nekoliko plastičnih operacija. Neki kažu da je danas jedva prepoznatljiva, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
ARTISA Medical Grade Skincare Launch Party
Glumica Tara Reid slavi 50. rođendan. Od početka karijere do danas je često mijenjala izgled, no zaštitna plava boja kose prisutna je i danas. | Foto: Profimedia
