FOTO Bila je seks-simbol 90-ih, a sada je kritiziraju radi težine: Evo kako se mijenjala Tara Reid

Glumica Tara Reid je krajem 90-ih godina slovila kao seks-simbol zbog uloga koje je imala. Najpoznatija je po ulozi Vicky Lathum u "Američkoj piti", a svojom pojavom je dugo mamila uzdahe. Posljednjih godina je bila na nekoliko plastičnih operacija. Neki kažu da je danas jedva prepoznatljiva, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Glumica Tara Reid slavi 50. rođendan. Od početka karijere do danas je često mijenjala izgled, no zaštitna plava boja kose prisutna je i danas.
| Foto: Profimedia
|
Foto: Profimedia
| Foto: Profimedia
Reid je bila poznata kao seks-simbol krajem 90-ih godina.
| Foto: Red dot/Splash
Najzapaženija uloga joj je Vicky Lathum u filmu "Američka pita".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Osim u filmovima, glumila je i u serijama, a imala je i svoj reality show "Taradise".
| Foto: Red dot/Splash
Glumiti je počela sa šest godina. Prvo se pojavila u reklamama, a kada se 1996. preselila u Hollywood počela je dobivati ulove u filmovima.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nastavila je snimati reklame, a u glumi je aktivna i danas.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Krasila je naslovnice nekoliko časopisa uključujući Playboy, FHM i Rolling Stone.
| Foto: Insagram/screenshot
Tara Reid nije u braku te nema djece. Nekoliko je puta bila zaručena, no pred oltar nije išla.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Bila je na nekoliko plastičnih operacija, uključujući i povećanje grudi. Otvoreno je pričala u medijima o jednoj od operacija koja je pošla po zlu te je imala zdravstvene probleme.
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Javnost ju je često izrugivala zbog plastičnih operacija, a glumica je priznala da je to negativno utjecalo na njezino mentalno zdravlje.
| Foto: SARA, GICA
Nerijetko su je kritizirali i zbog toga što je premršava.
| Foto: Privatni album/instagram/kolaž
