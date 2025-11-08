IMALA NEKOLIKO OPERACIJA FOTO Bila je seks-simbol 90-ih, a sada je kritiziraju radi težine: Evo kako se mijenjala Tara Reid

Glumica Tara Reid je krajem 90-ih godina slovila kao seks-simbol zbog uloga koje je imala. Najpoznatija je po ulozi Vicky Lathum u "Američkoj piti", a svojom pojavom je dugo mamila uzdahe. Posljednjih godina je bila na nekoliko plastičnih operacija. Neki kažu da je danas jedva prepoznatljiva, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.