Tragom obitelji Malkovich
FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'
Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo. Obišli smo Ozalj i okolicu kako bisme iz prve ruke doznali detalje o njegovom porijeklu. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine.
A njegovi djed i baka su iz Lovića Prekriškog, kojeg su, navodno, napustili kada su im Talijani zapalili kuću.
Danas kuća više ne postoji, ali se zna da se nalazila 100 metara od Centra za posjetitelje u Loviću, u naselju Malkovići.
John je u ranijim intervjuima rekao da se sjeća djeda i bake koji su u kutu sobe znali šaputati hrvatski ili se njime služiti kada bi se posvađali.
Ozalj je jučer oko podneva bio prilično prazan. Maleni gradić od svega 5000 stanovnika, nevjerojatno je miran čak i tijekom radnog tjedna. Sreli smo tek ponekog penzionera kako ispija kavicu, te nekoliko prijatelja koji su se okupili ispred lokalne trgovine.
Čuli smo, naravno, za Malkovicha i to da je iz našeg kraja pa mu poručujemo neka dođe i okrene rundu za sve – smijali su se dečki.
Ostali mještani, udubljeni u svoju rutinu, nezainteresirano su slijegali ramenima na spomen poznatog glumca. Nije nam preostalo ništa drugo nego uputiti se u brda. Nakon 20 minuta vožnje vijaguvaom i uskom cestom kroz šumu, stigli smo do table Malkovići. Nakon nekoliko koraka u smjeru table, našli smo se u zaseoku s tri kuće.
Jedna od njih, oronula, razbijenih prozora, opkoljena bršljanom i šikarom umjesto dnevnog boravka. Druge dvije kuće, doimaju se poput vikendica koje se rijetko obilaze. Jedna je novoizgrađena i još uvijek nema fasadu već se vide cigle.
Upravo je na tom mjestu nekad bila kuća od Johna Malkovicha – rekao nam je Josip Žapčić, bivši predsjednik Mjesnog odbora Lović Prekriški.
Na adresi nismo zatekli nikoga. Malo dalje, kraj Centra za posjetitelje Lovića Prekriškog koji također nije radio te ni tamo nije bilo nikoga, stoji tabla sa slikom Johna Malkovicha i kratkim tekstom u kojem se navodi da potječe iz tog kraja.
U svakom slučaju, John će profitirati u nekoliko stvari time što je dobio hrvatsko državljanstvo. Osim putovnice, to uključuje dosta konkretnih stvari: sloboda kretanja i rada u EU. Može živjeti, raditi ili otvoriti posao u bilo kojoj državi EU bez posebnih dozvola. Kupnja nekretnina bez ograničenja, dakle kao građanin može lakše kupovati kuće, stanove ili zemljišta u Hrvatskoj (bez procedura koje vrijede za strance).
Ima i politička prava. Može glasati na izborima (ako ima prijavljeno prebivalište) i čak se kandidirati za određene funkcije. Ima pravo na zdravstvo i socijalna prava. Ako ispunjava uvjete (npr. prebivalište, doprinosi), može koristiti hrvatski zdravstveni sustav i druge socijalne pogodnosti. Ima konzularnu zaštitu EU.
Ako je negdje u svijetu gdje nema hrvatskog veleposlanstva, može dobiti pomoć bilo koje druge EU države. Može lakše poslovati i sklapati projekte u Hrvatskoj. Za njega kao umjetnika to može značiti jednostavnije snimanje, produkciju, ulaganja i suradnje.
A činjenicu da je dobio hrvatsko državljanstvo, s ponosom su objavili i ministar i premijer.
- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - napisao je Božinović na X-u poželjevši mu dobrodošlicu.
Slavnog američkog glumca ra primio je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković, poručivši da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.
- Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju - objavio je premijer na X-u.
'Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene', naglasio je Plenković.
Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.
Znameniti američki glumac rođen je 9. prosinca 1953. godine u gradiću Cristopheru u američkoj državi Illinois. Malkovich se u Hrvatsku došao još 2016. raspitivati o svom porijeklu. Navodno je bez najave i pratnje došao u ozaljsku gradsku upravu tražeći informacije o svojim korijenima, o zaseoku Malkovići na Žumberku, iz kojeg je njegov djed otišao u Ameriku.
Otpremljen je neobavljena posla, kao kakav balavac koji je promašio adresu. Anegdota kaže da su se tek koji sat poslije, kad se među službenicima pročulo da neki John Malkovich traži selo i kuću na Žumberku, dali u potragu za iznenadnom strankom, pronašli ga u obližnjem kafiću i zbilja mu pomogli utvrditi odakle je u Ameriku otišao njegov djed.
Nakon tog iskustva, John se, koliko je poznato, više nije javljao u djedov rodni kraj. A onda se u Hrvatsku vratio 2017. kada je nastupao s predstavom “The Infernal Comedy” u Zagrebu i Dubrovniku. Boravio je u Hrvatskoj i 2002. godine tijekom snimanja filma Ripley’s Game, čiji su dijelovi snimani u Dubrovniku. Na raznim je festivalima po Zagrebu i Dubrovniku bio i 2023. i 2024. godine.
