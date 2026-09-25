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FOTO Bili su dječje zvijezde, a onda su odustali od glume. Evo gdje su danas i čime se bave

Mnogi i dan danas vole pogledati 'Gooniese', uhvatiti negdje koju reprizu 'Dva i pol muškarca' ili se rado prisjete iritantnog Stevea Urkela iz serije 'Pod istim krovom'. Evo gdje su danas zvijezde koje su se proslavile još kao djeca.
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FOTO Bili su dječje zvijezde, a onda su odustali od glume. Evo gdje su danas i čime se bave
Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu. | Foto: IMDB
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Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu. | Foto: IMDB
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