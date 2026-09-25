FOTO Bili su dječje zvijezde, a onda su odustali od glume. Evo gdje su danas i čime se bave

Mnogi i dan danas vole pogledati 'Gooniese', uhvatiti negdje koju reprizu 'Dva i pol muškarca' ili se rado prisjete iritantnog Stevea Urkela iz serije 'Pod istim krovom'. Evo gdje su danas zvijezde koje su se proslavile još kao djeca.
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Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu.
| Foto: IMDB
Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu. |
Foto: IMDB
Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu.
| Foto: IMDB
Dodao je kako slavu nikad nije shvaćao ozbiljno, a u svijet glume ušao je sasvim spontano. Danas se bavi režijom i pisanjem scenarija. U ponedjeljak je završio iza rešetaka jer je pijan policiju ometao u postupanju.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen, proslavile su se kao bebe u seriji 'Puna kuća'. Bile su stare samo šest mjeseci.
| Foto: YouTube screenshot
Utjelovile su djevojčicu Michelle Tanner i na setu su se izmjenjivale u scenama budući da su izgledale identično.
| Foto: IMDB/screenshot
Glumile su i u filmovima poput 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.
| Foto: IMDB/screenshot
Ashley je izjavila kako se više ne osjeća ugodno u svijetu glume, pa su se blizanke posvetile dizajnu te zajedno kreiraju svoje modne linije.
| Foto: Gary Gershoff
Slavne sestre u lipnju su proslavile 40. rođendan.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Graylock/Press Association/PIXSELL
Mara Wilson slavu je stekla još kao djevojčica kada je odigrala zapažene uloge u američkim filmovima, među kojima je bio božićni klasik 'Čudo u 34. ulici', komedija 'Tatica u suknji' s Robinom Williamsom te film Dannyja DeVita 'Matilda'.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Kada je igrala ulogu djevojčice Matilde u istoimenom filmu iz 1996. godine, saznala je da njezina majka boluje od raka dojke. Nedugo nakon završetka snimanja filma, njezina majka je preminula.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Povukla se iz glume jer joj jednostavno više nije bilo zanimljivo.
| Foto: IMDB
Danas 38-godišnja Mara Wilson živi ponešto drugačijim životom. Bavi se pisanjem, dramaturgijom te posuđuje glas u animiranim filmovima.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Film 'Goonies' iz 1985. jedan je od najpoznatijih dječjih filmova. Ulogu Chunka igrao je Jeff Cohen (51). Glumom se ne bavi od 1991. godine.
| Foto: Profimedia.hr
Za Daily Mail je izjavio kako mu je karijera krenula 'nizbrdo' kad je počeo gubiti kilograme. Danas radi kao odvjetnik, a osnivač je odvjetničke tvrtke Cohen & Gardner.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Peter Ostrum imao je samo jednu filmsku ulogu kao Charlie Bucket u filmu Willy Wonka i tvornica čokolade iz 1971. godine. Imao je svega 12 godina.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
No odlučio je ne potpisati ugovor te se posvetio školovanju i obiteljskom životu.
| Foto: IMDB
Kao Jake u seriji 'Dva i pol muškarca' osvojio je srca publike još 2003. godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Angus T. Jones godinama je bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda. Procjenjuje se da je zaradio 20 milijuna dolara.
| Foto: GREG GAYNE
Godine 2012. je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja nakon što se ponovno posvetio svojoj kršćanskoj vjeri. Nakon toga se oštro obrušio na kreatore serije.
| Foto: GREG GAYNE
Rijetko se pojavljuje u javnosti, a detalji o njegovom privatnom životu nisu poznati.
| Foto: Profimedia/ilustracija
U 'Kako je Grinch ukrao Božić' iz 2000. godine brojna srca ukrala je djevojčica koja se pojavljuje u filmu. Taylor Momsen (32) utjelovila je Cindy Lou Who.
| Foto: Screenshot Youtube
Momsen je imala samo sedam godina, a kasnije je postala poznata po ulozi Jenny u seriji 'Tračerice' u kojoj je glumila do 2012. godine.
| Foto: Charles Guerin
Na kraju se povukla iz glume kako bi se posvetila glazbi, predvodeći rock grupu 'The Pretty Reckless'.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
U razgovoru za People nazvala je to odlukom koja joj je spasila život.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Amanda Bynes bila je velika dječja zvijezda ranih 200-ih godina te je imala uloge u velikom broju tinejdžerskih filmova.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
No 2010. godine je objavila da se povlači iz svijeta glume.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Godinama ima problema s mentalnim zdravljem.. Završila je i na psihijatriji gdje je utvrđeno da boluje i od bipolarnog poremećaja i shizofrenije.
| Foto: instagram
Konzumirala je alkohol i droge što ju je dovelo i do velike fizičke promjene koja ju je učinila gotovo neprepoznatljivom.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Bila je pod konzervatorstvom roditelja devet godina, koje je završilo u ožujku 2022. godine.
| Foto: Hull City
Jennette McCurdy proslavila se ulogama u Nickelodeonovoj hit-seriji "iCarly" i njezinu spin-offu "Sam & Cat". Na prvu glumačku audiciju odlazi sa šest godina.
| Foto: Screenshot Youtube
U svojim memoarima izjavila je kako nikad nije htjela postati glumica, no majka ju je na to prisilila. Sada živi podalje od očiju javnosti.
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Ariana Richards (46), utjelovila je Lex Murphy, u filmovima 'Jurski park'. Kada se film snimao, imala je 12 godina.
| Foto: Screenshot Youtube
Zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.
| Foto: IMDB
Iako više ne glumi, Richards često na svojim društvenim mrežama objavljuje stvari vezane uz franšizu.
| Foto: HPA / IPA
Nekada se pojavi i na premijerama novih filmova.
| Foto: HPA / IPA
Danny Lloyd utjelovio je klinca, Dannyja Torrancea, u filmskom hitu 'The Shining'.
| Foto: IMDB
Nakon što se pojavio u filmu 'Will: G. Gordon Liddy' 1982. , Lloyd se povukao iz glume.
| Foto: IMDB
Posljednje što je poznato o bivšem glumcu da je postao profesor biologije.
| Foto: IMDB
Alisan Porter najpoznatija po ulozi kovrčave Sue u istoimenom filmu iz 1991. godine.
| Foto: NZ/Profimedia
Nakon uloge u 'Kovrčavoj Sue', Alison nije imala značajnih uloga. Prije osam godina pobijedila je u američkom The Voiceu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Prije par godina udala se za dugogodišnjeg partnera, a na svojim društvnim mrežama redovno dijeli privatne trenutke.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Lisa Jakub (47) najpoznatija je po ulozi u filmu 'Tatica u suknji', a za vrijeme snimanja filma imala je svega 14 godina.
| Foto: IMDB
Otkako se povukla iz glume 2001. u dobi od 22 godine, Lisa je krenula drugim putem u životu i sada je zagovornica mentalnog zdravlja.
| Foto: IMDB
Postala je spisateljica i učiteljica joge, a objavila je i dvije knjige.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Willow Smith debitirala je u filmu 'I am legend' u kojem je glumila s ocem, Willom Smithom.
| Foto: IMDB
No, odlučila je nastaviti graditi karijeru u glazbenim vodama.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Ke Huy Quan svima je dobro poznat kao dječja glumačka zvijezda, a proslavile su ga uloge u filmovima 'Goonies' i 'Indiana Jones i ukleti hram'.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumi se vratio nakon 30 godina pauze, a ubrzo nakon povratka na scenu osvojio je Zlatni Globus i SAG nagradu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Dobio je prestižnu nagradu za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Sve u isto vrijeme' 2023. godine
| Foto: Mario Anzuoni
Haley je imao svega 11 godina kada je izašao film kojeg je režirao M. Night Shyamalan.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
I prije toga našao se u kultnim filmovima te je u filmu 'Forrest Gump' glumio mladog naslovnog junaka, a važnu je ulogu imao i u filmu 'A.I'. No, 'Šesto čulo' ga je lansiralo u zvijezde
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Osment i dalje glumi, iako je ove godine punio medijske stupce zbog svog ponašanja. Uhitili su ga na skijalištu zbog uznemiravanja gostiju i osoblja dok je bio pod utjecajem alkohola...
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Ovog slatkog dječaka proslavile su uloge u filmovima 'Jerry Maguire' i 'Stuart Mali'
| Foto: Screenshot/Fifa
Jonathan Lipnicki nastavio je s glumačkom karijerom, a prošle godine izašao je film u kojem je glumio, horor 'Camp Pleasant Lake'
| Foto: Isabel INFANTES
Macaulay Culkin smatrao se jednom od najvećih dječjih zvijezda nakon uspjeha filma 'Sam u kući' iz 1990. godine.
| Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
No, četiri godine kasnije odlučio se prikriti i povući iz svijeta glume. Poslije su ga pratile obiteljske tragedije i problemi s opojnim sredstvima.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
No, glumi se vratio te je prošle godine objavio i da ga čeka nova uloga - ona u drugoj sezoni serije 'Fallout'.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
A 2023. dobio je i zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Tamo mu je podršku dala još jedna dječja zvijezda - Brenda Song, s kojom ima i dvoje djece.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U omiljenom božićnom klasiku pojavio se i mlađi brat Macaulaya Culkina, Kieran
| Foto: YouTube/screenshot
Svijet ga je, godinama kasnije, prepoznao u hit seriji 'Nasljeđe' gdje je glumio Romana Roya, a za tu ulogu dobio je i Zlatni globus.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Kieran je ove godine dobio i Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu 'Stvarna bol'.
| Foto: Carlos Barria
U svom govoru zahvalio je i supruzi Jazz Charton te je podsjetio da mu je obećala još djece ako dobije Oscara. U braku su od 2013. i imaju dvoje djece.
| Foto: Mike Blake
Joseph Mazzello (42) imao je tek devet godina kada se pojavio u Jurskom parku kao Tim Murphy. S druge strane, sestru je glumila tada 12-godišnja Ariana Richards.
| Foto: screenshot/Youtube
Mazzello se povukao nakon 'Jurskog parka', završio je studij filmske umjetnosti, a kasnije ostvario uloge u hit filmu 'Bohemiam Rhapsody', kao i u 'Pacifiku' i 'Društvenoj mreži'.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Ariana se povukla iz svijeta glume, a zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Lindsay Lohan postala je svjetska senzacija 1998. godine kada je maestralno odglumila šarmantne blizanke Halle Parker i Annie James u filmu 'Zamka za roditelje'.
| Foto: United Archives/Impress
No, 2005. prekida suradnju s Disneyem, a nakon toga joj je sve krenulo nizbrdo. Lohan je dospjela na naslovnice zbog uživanja u drogama i alkoholu te boravka u zatvoru.
| Foto: EDUARDO MUNOZ
Vratila se glumi, a u ljeto 2024. izašao je film 'Freakier Friday', nastavak popularne komedije 'Freaky Friday' iz 2003. u kojoj je glumila s Jamie Lee Curtis!
| Foto: KENT J. EDWARDS/REUTERS
Prije dvije godine godine izašao je i mjuzikl 'Mean Girls' prema još jednom omiljenom filmu u kojem je glumila 2004.,
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glavnog lika u popularnoj seriji 'Malcolm u sredini' glumio je Frankie Muniz. Ta uloga ga je proslavila diljem svijeta te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca.
| Foto: YouTube
Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila. Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu, koje je, prema njemu, snašlo nekoliko takvih gumaca.
| Foto: Hutchins Photo / IPA
Prije nekoliko mjeseci objavljeno je da se snima nova sezona popularne serije!
| Foto: screenshot/instagram
Starijeg brata Reesea glumio je Justin Berfield, koji se nakon ove serije počeo baviti produciranjem filmova.
| Foto: YouTube
Odglumio je još jednu ulogu u svojoj seriji 'Sons of Tucson', a onda se povukao iz Hollywooda. Danas na Instagramu često objavljuje fotke s kćerkicom, a živi mirnim obiteljskim životom. Strani mediji izvijestili su prije par mjeseci da će se i on pojaviti u novoj sezoni popularne serije!
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Najmlađeg brata Deweyja igrao je Erik Per Sullivan. Nakon što je stekao slavu u seriji, glumio je nekoliko manjih uloga, a onda se u potpunosti povukao iz javnosti i posvetio se obrazovanju.
| Foto: IMDB
Foto IMDB
'Puna kuća' mnogima je bila omiljena serija u djetinjstvu, a pratila je i svakodnevicu tri sestre. Najstariju sestru D.J glumila je Candace Cameron. Nakon što se proslavila ulogom u seriji uzela je pauzu od glume kako bi se fokusirala na svoju obitelj.
| Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
Vjenčala se 1996. godine za Valeria Burea, nekadašnjeg NHL igrača, s kojim je dobila troje djece, a s kojim je i danas u braku. Nekoliko puta se vraćala na ekrane, među ostalim i u spin-offu serije 'Punija kuća', a glumila je i u desetak Hallmarkovih filmova
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Jodie Sweetin glumila je srednje dijete, Stephanie. Kada je krenula snimati seriju imala je samo pet godina. Slatku plavu djevojčicu nakon snimanja dočekali su teški problemi.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Slava koju je stekla serijom joj je teško pala pa je tako po završetku snimanja s 14 godina postala ovisna o alkoholu. Borila se 15 godina s tom ovisnošću, a sreće nije imala ni u ljubavi. Prije par godina se četvrti put udala.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
Ariel Winter najpoznatija je po ulozi Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U posljednje vrijeme posuđuje glas u crtićima, a jako je aktivna i na društvenim mrežama gdje dijeli recepte i kuha
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Sarah Hyland glumila je Alexinu sestru Haley.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Nakon što je serija završila, Sarah se pojavljivala u reklamama, postala je kreativna direktorica jedne firme, a od 2022. voditeljica je realty showa 'Love Island USA'
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Omiljenog Mannyja utjelovio je Rico Rodriguez
| Foto: screenshoot/Youtube
Nakon 2020., Rico se pojavio u 'The Substitute' i 'Unfiltered' na Nickelodeonu
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nolan Gould utjelovio je Lukea Dunphyja.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Danas se i dalje bavi glumom. Među zadnjim ulogama mu je ona u seriji 'Grey's Anatomy', u filmu 'Miranda's Victim' te u 'The Nana Project'
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Glumac Jaleel Ahmad White proslavio se svojom ulogom Stevea Urkela u seriji 'Pod istim krovom gdje je često njegov lik govorio 'Did I do that?'.
| Foto: YouTube/screenshot
Nakon što se proslavio ulogom štrebera je nastavio glumiti, ali nije bio ni približno uspješan. Pojavio se u serijama kao što su 'Princ iz Bel Aira' i 'Charlie & Co.'. Danas Jaleel izgleda potpuno drugačije. Posvetio se teretani i košarci, a svakodnevno oduševljava svojim mišićavim tijelom
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Mladi glumac iz 'Charlie i tvornica čokolade' iz 2005. bio je Freddie Highmore
| Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot
Danas je glavni glumac u seriji 'The Good Doctor', gdje je također i producent
| Foto: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress