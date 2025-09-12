DIJAMANTI I DEKOLTEI
FOTO Bitka dekoltea: Bezosova Lauren i Ronaldova Georgina prsa o prsa na eventu u SAD-u...
Lauren Sanchez Bezos (55), supruga jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, osnivača Amazona Jeffa, pojavila se na večeri Kering grupe u New Yorku u svijetloj haljini s dubokim dekolteom koja je jedva zadržala njezine bujne grudi. Ukrala je pažnju svih okupljenih i fotografa, ali onda se pojavila mlađa konkurencija! Na crveni tepih stigla je i Georgina Rodriguez (31), zaručnica jednog od najbogatijih nogometaša svijeta, Portugalca Cristiana Ronalda. Ona se odlučila za crnu haljinu koja naglašava dekolte, obje dame 'nakitile' su se i skupocjenim dijamantima, a svijet je dobio novu bitku dekoltea...