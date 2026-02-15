Obavijesti

SLAVI 75. ROĐENDAN

FOTO Bivša Bondova djevojka i slavna 'Dr. Quinn' vješto prkosi godinama, evo kako sad izgleda

Britanska glumica Jane Seymour poznata je po ulozi u seriji 'Dr. Quinn, žena vrač' i jedna je od 'Bondovih djevojaka', a javnost nerijetko iznenađuje svojim nevjerojatnim izgledom. Danas slavi 75. rođendan.
Jane Seymour rođena je 15. veljače 1951. godine u Engleskoj, a na sceni je debitirala još 1969. u jednom mjuziklu. | Foto: Instagram/Jane Seymour
