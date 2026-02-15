FOTO Bivša Bondova djevojka i slavna 'Dr. Quinn' vješto prkosi godinama, evo kako sad izgleda

Britanska glumica Jane Seymour poznata je po ulozi u seriji 'Dr. Quinn, žena vrač' i jedna je od 'Bondovih djevojaka', a javnost nerijetko iznenađuje svojim nevjerojatnim izgledom. Danas slavi 75. rođendan.
Jane Seymour rođena je 15. veljače 1951. godine u Engleskoj, a na sceni je debitirala još 1969. u jednom mjuziklu.
Prva veća uloga bila joj je godinu kasnije u filmu "The Only Way". Međunarodnu slavu ostvarila je nakon što se 1973. pojavila kao Bondova djevojka Solitaire u filmu "Live and Let Die".
Uspješni niz uloga nastavila je i tijekom 80-ih godina, a još 1981. je za televizijski film "Istočno od raja" dobila Zlatni globus za najbolju žensku ulogu.
Pojavila se 1987. u Playboyju prvi put, no za časopis nije pozirala potpuno gola. Ukupno je triput bila lice s naslovnice popularnog časopisa, a 2018. je pozirala sa 67 godina kao najstarija žena koja je krasila tu naslovnicu.
Seymour je 90-ih godina glumila dr. Michaelu Quinn, naslovnu ulogu kultne serije "Dr. Quinn: Žena vrač", po kojoj ju svijet pamti još i danas.
Karijeru je nastavila uglavnom u televizijskim hitovima te se između ostalog pojavila i u seriji "Smallville" 2004. i 2005. godine.
Na veliko platno vratila se 2005. godine filmom "Lovci na djeveruše". Govoreći o svojoj nezaboravnoj ulozi i odvažnoj sceni bez majice u kojoj glumi Kathleen Cleary u tom filmu, te o tome kako je time pokazano da žene iznad 50 mogu biti seksualne i privlačne, Seymour je lani rekla: “Sljedeće godine punim 75 i vrlo sam seksualno aktivna.”
Jane Seymour iza sebe ima četiri braka. U bračnu luku je prvi put uplovila s Michaelom Attenboroughom, nakon kojeg je bila kratko u braku s Geoffreyjem Planerom.
Godine 1981. se udala za Davida Flynna s kojim je dobila dvoje djece. Par se razišao 1992., a godinu kasnije udala se da Jamesa Keacha. S njim je dobila blizance 1995. godine. Službeno su se rastali 20 godina kasnije.
Slavna glumica od 2023. je u vezi s glazbenikom Johnom Zambettijem. Prošle godine je u razgovoru za People otkrila kako se osjeća kao da joj je 40 ili 50 godina.
- Ne znam gdje je nestalo sve to vrijeme, ali imam energiju kakvu sam imala s 40 - istaknula je onda.
- Radim po 12, 14 sati na snimanju i držim korak sa svima. Ne trebaju mi kartice s natuknicama. Učim stranice i stranice teksta i imam puno energije. Mislim da je to zato što stalno radim i guram sebe da budem bolja u onome što radim jer volim svoj posao. Mislim da me to održava mladom - objasnila je.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
