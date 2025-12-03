FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić
Obitelj Vasić poznata je javnosti po sudjelovanju u reality showu 2015. godine.
Blizanci Mika i Giba također su s roditeljima 2015. ušli u show.
Zbog svojih smiješnih izjava su ubrzo postali hit.
Mika i Giba nikad nisu skrivali da bi jednog dana voljeli promijeniti spol. Ta želja im se i ostvarila - bile su na operaciji te su postale Ivana i Ana Nikolić.
Mika Vasić sada je Ana Nikolić, a na društvenim mrežama često objavljuje svoje fotografije.
Poput svake dame, uživa u lijepoj odjeći te nakitu.
Svoje obline i zategnuto tijelo održava treninzima u teretani.
U ožujku ove godine preminuo je Rade Vasić, a njegova supruga Rada bila je shrvana. Tada su se oglasile i Ana i Ivana, koje su prije promjene spola bile Mika i Giba.
''To su moja djeca, kakva god da jesu, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati. - Moja djeca su sretna i imala su sretno djetinjstvo'', rekao je Rade.
Rada je također tada komentirala promjenu spola svoje djece. Ona se čak uključila u 'Zadrugu 8', kontroverzni reality show u Srbiji.
'U Njemačkoj, gdje su odrastali, doktori su govorili da je s njima sve u redu. Govorili su mi da će im se hormoni smiriti kako rastu. Tješili su me time. Govorili su mi da blizanci često imaju neke probleme, da ne kažem mene', ispričala je Rada.
'Od pete godine me zanimalo što se događa s njihovim hormonima jer su imali višak ženskih', rekla je Rada o njima.
'Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako', poručila je
Na društvenim mrežama sad ponosno dijele fotografije u oskudnoj odjeći.
Čini se kako su išli nekoliko puta pod nož te su povećali grudi, usne...
Dok je Ana bila s dečkom u kontroverznom srpskom realityju, Ivana se preselila u Njemačku te s bogatim suprugom uživa u luksuzu.
Ana Nikolić, koja je prije promjene spola bila Mika Vasić, i njezin partner Stefan Gorda ove godine bili su u srpskom realityju 'Zadruga - Elita'. Tamo su progovorili o odnosu te otkrili kako je Stefan reagirao kad je saznao da je Ana bila muškarac.
''Nisam ni znao da je to sve napravila, nisam pratio showove, nisam imao vremena. Živio sam u Srbiji... Bio sam mehaničar i vozio sam kamion - rekao je Stefan te otkrio da su se upoznali preko Instagrama.
Ana je početkom siječnja nastupila u showu 'New Year's Elitovizija', koja se održala u sklopu reality showa u kojem se nalazi...
