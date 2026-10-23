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POLITIČARI, UMJETNICI...

FOTO Brojna poznata lica došla su u HNK na premijeru opere Carmen: Evo tko je sve stigao

U petak navečer u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je premijera opere 'Carmen' Georgesa Bizeta. Druga je to najizvođenija opera na svijetu, stoga i ne čudi velik broj poznatih osoba koje su došle pogledati ovaj vječni klasik.
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Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen”
Večeras je HNK Zagreb postao pravo središte kulture. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Večeras je HNK Zagreb postao pravo središte kulture. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 1

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