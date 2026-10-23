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FOTO Brojna poznata lica došla su u HNK na premijeru opere Carmen: Evo tko je sve stigao
U petak navečer u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je premijera opere 'Carmen' Georgesa Bizeta. Druga je to najizvođenija opera na svijetu, stoga i ne čudi velik broj poznatih osoba koje su došle pogledati ovaj vječni klasik.
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Večeras je HNK Zagreb postao pravo središte kulture.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Večeras je HNK Zagreb postao pravo središte kulture. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Večeras je HNK Zagreb postao pravo središte kulture.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Naime, održana je premijera opere Carmen, a ovu poznatu svjetsku operu došla su gledati brojna poznata lica.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Sve planirane izvedbe Carmen rasprodane su mjesec dana unaprijed, a samo su sretnici uspjeli nabaviti svoju kartu na vrijeme.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
"Carmen" Georgesa Bizeta nakon Traviate najizvođenija je opera na svijetu.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
"Karmen predstavlja nešto divlje, iskonski, sirovo što svako nosi na sebi, bilo da je muško, bilo da je žensko. Naravno da je nama koje nastupamo cilj da to pokažemo", ispričala je ua HRT Sofija Petrović koja je utjelovila Carmen.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
"Ja je vidim kao nekog koga svi ljudi vole, koja privlači sve ljude, koja je uvijek nasmijana, uvijek prpošna, uvijek puna energije. Samom tom energijom ona privuče Don Josea, pobudi maštu u njemu i to ga navede na ludilo", opisala je za HRT Emilia Rukavina koja je također utjelovila Carmen.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL