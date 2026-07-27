FOTO Brojne svjetske zvijezde obožavaju Hrvatsku: Evo tko je sve ljetovao na našoj obali

Dubrovnik, Hvar i Split su tijekom ljetnih mjeseci top destinacije u Lijepoj Našoj, a upravo u tim gradovima obožavaju ljetovati i svjetske zvijezde. Od Davida i Victorije Beckham do Leonarda DiCaprija i Stevena Spielberga, u galeriji provjerite koji slavni su odmarali na našoj obali.
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David i Victoria Beckham Hrvatsku su posjetili više puta.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
David i Victoria Beckham Hrvatsku su posjetili više puta.
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
David i Victoria Beckham Hrvatsku su posjetili više puta.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
S obitelji su 2022. uživali u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Woody Harrelson česti je gost naše obale, a Split i Hvar je posjetio nekoliko puta. Te destinacije opisao je omiljenima.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Na jahti je prije nekoliko godina bio u društvu komičara Chrisa Rocka.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
S njima je bio i glumac Sacha Baron Cohen.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Osnivač Amazona Jeff Bezos redoviti je gost naše obale, koju posjećuje krstareći svojom superjahtom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Prošle godine uživao je sa suprugom Lauren Sanchez, a snimili su ih kraj Mljeta, Cavtata i Lastova.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Legendarni NBA košarkaš i jedan od najvećih sportaša svih vremena, Michael Jordan, također voli Lijepu Našu.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Tijekom ljeta 2025. boravio je u Dubrovniku u društvu prijatelja i obitelji.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
I NBA legenda Magic Johnson uživao je na našoj obali.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list
Proteklih godina je nekoliko puta stigao na odmor u Hrvatsku s obitelji i prijateljima.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Facebook
Matthew McConaughey nekoliko je puta posjetio Hrvatsku.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Tijekom odmora istraživao je Split, Hvar i dio Istre.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Oskarovac Kevin Spacey posjetio je Dubrovnik 2022. godine.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Razgledavao je povijesnu jezgru i okolne znamenitosti.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Legendarni glumac Harrison Ford uživao je na našoj ovali u društvu supruge Caliste Flockhart.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Dubrovnik su posjetili 2021. godine.
| Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
Holivudska glumica Demi Moore više je puta boravila na Jadranu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Dubrovnik je odabrala kao jednu od destinacija za ljetni odmor 2021. godine.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Supruga pokojnog Kobea Bryanta, Vanessa, Hrvatsku je posjetila 2021. godine tijekom putovanja po Europi.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
S obitelji je obilazila Dubrovnik, a na društvenim mrežama se hvalila fotografijama s odmora.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku", Neil Patrick Harris, s obitelji je ljetovao na Hvaru 2021. godine.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Sa suprugom Davidom Burtkom fotografirao se na nekoliko lokacija oko našeg najsunčanijeg otoka.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Beyonce i Jay Z nekoliko su puta posjetili Hrvatsku.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Jahtom su plovili oko Hvara i Dubrovnika, a njihova kći Blue Ivy je navodno zbog posjeta Hvaru i dobila to ime.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Slavni par posljednji je put bio na našoj obali 2022. kada su s njima bila i djeca.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Legenda Formule 1, Bernie Ecclestone, često je ljetovao Jadranom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Uglavnom je boravio u Dubrovniku, a prošle godine prodao je svoju luksuznu jahtu Petara kojom je krstario našom obalom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Američki glumac poznat po brojnim komedijama, Owen Wilson, Hrvatsku je posjetio 2020. godine.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Dubrovnik je odabrao kao destinaciju za ljetni odmor.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Dalmaciju je istraživao i Leonardo DiCaprio.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Slavni glumac posjetio je Dubrovnik i Mljet prošle godine.
| Foto: FRCO, SISI, GHSI
Naomi Campbell nekoliko je puta posjetila Lijepu Našu, a poznato je da obožava krstariti Dalmacijom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Eva Longoria je s bivšim suprugom Tonyjem Parkerom 2010. posjetila Vodice.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Slavna glumica nekoliko je puta ljetovala u Hrvatskoj.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bivši zaručnik Jennifer Lopez, Alex Rodriguez je prije tri godine posjetio Hrvatsku s djevojkom Jaclyn Cordeiro.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL, (ilustracija)
Fotografi su ih uhvatili kako uživaju u Splitu i u Rovinju.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL, (ilustracija)
Pjevač grupe U2 Bono Vox ljetovao je u Hrvatskoj prije pet godina.
| Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
Fotografi su ga sa suprugom uhvatili u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
Oscarom nagrađeni glumac Rami Malek ljetovao je na Braču 2020. godine.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Odmor je pokušao provesti dalje od medijske pozornosti.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Glazbenik Rod Stewart nekoliko je puta ljetovao u Hrvatskoj s obitelji.
| Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL
Prije dvije godine na našoj se obali vjenčao i njegov sin.
| Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL
Glumac Pierce Brosnan je 2018. uživao na našoj obali.
| Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatsku je posjetio sa suprugom.
| Foto: matija habljak/Pixsell