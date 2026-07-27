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FOTO Brojne svjetske zvijezde obožavaju Hrvatsku: Evo tko je sve ljetovao na našoj obali

Dubrovnik, Hvar i Split su tijekom ljetnih mjeseci top destinacije u Lijepoj Našoj, a upravo u tim gradovima obožavaju ljetovati i svjetske zvijezde. Od Davida i Victorije Beckham do Leonarda DiCaprija i Stevena Spielberga, u galeriji provjerite koji slavni su odmarali na našoj obali.
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TOP 100 fotografija u 2022. godini
David i Victoria Beckham Hrvatsku su posjetili više puta. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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David i Victoria Beckham Hrvatsku su posjetili više puta. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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