NAGLASILA OBLINE
FOTO Brooks u prozirnoj haljini pokazala donje rublje, a zatim i duboki dekolte bez grudnjaka
Manekenka i glumica Brooks Nader bila je na dodjeli nagrade Emmy gdje je zasjala u mini crvenoj haljini na šljokice, a prije toga je za party odabrala prozirnu haljinu boje kože koja je malo toga skrila...
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Bujna Brooks privukla je sve poglede na zabavi prije dodjela nagrada Emmy.
| Foto: MELM
Bujna Brooks privukla je sve poglede na zabavi prije dodjela nagrada Emmy. |
Foto: MELM
Bujna Brooks privukla je sve poglede na zabavi prije dodjela nagrada Emmy.
| Foto: MELM
U haljini od prozirne tkanine boje kože pokazala je seksi korzet.
| Foto: MELM
Zatim je na dodjeli nagrada Emmy zabljesnula u šljokičastoj uskoj crvenoj haljini.
| Foto: Caroline Brehman
Veliki dekolte i duboki prorez gotovo do gaćica naglasili su sve adute zgodne Brooks.
| Foto: Caroline Brehman
Mnoge je haljina podsjetila na crveni badić kakvog Brooks nosi u seriji Baywatch.
| Foto: Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Prije nekoliko dana Brooks Nader su fotografi uhvatili u izlasku. Glumica nije nosila grudnjak, a ispod potpuno prozirne haljine vidjele su se gaćice.
| Foto: Profimedia.hr
No nju to nije brinulo. Spremno je pozirala fotoreporterima.
| Foto: Profimedia.hr
Osim toga, svoje izdanje podijelila je i na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Prošlog je mjeseca pozirala u crnom bikiniju, koji je savršeno isticao njene bujne i zanosne grudi, dok je uživala na jahti.
| Foto: screenshoot/Instagram
Na društvenim mrežama Brooks je poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja.
Fotografi su je nedavno 'ulovili' u Saint-Tropezu u oskudnoj haljinici...
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
... a svi su se pitali je li ispod nje imala gaćice.
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
| Foto: CIAO, MIBA
Foto CIAO, MIBA
Foto ABACA/ABACA
Foto ABACA/ABACA
Zgodna Brooks pokazala je i ranije savršene noge i čvrstu guzu u bijelim vrućim hlačicama.
| Foto: Instagram
Duboki dekolte do pupka otkrio je i njen isklesani trbuh
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Manekenka opušteno uživa na jahti s pogledom na obalu, dok pogled na nju oduzima dah...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Opušteno, ljetno izdanje zgodne manekenke oduševilo je njene pratitelje na društvenim mrežama, a pokazala je kako joj stoji obična bijela majica ispod koje nema grudnjak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brooks Nader bila je i na zabavi uoči finala Svjetskog prvenstva, a svi su pogledi bili uprti u nju. Party u Zero Bondu na Manhattanu ugostio je mnoge zvijezde, a najveća atrkcija bila je ona.
| Foto: Instagram
Pokazala je proces pripreme, ali i outfit sa svih strana.
| Foto: Instagram
U jednom trenutku je ispod minice 'provirila' i guza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto Yara Nardi
Foto NINO, LELE
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto XNY/starmaxinc.com
Nedavno je uživala u Hrvatskoj, a nije propustila svoje pratitelje 'počastiti' novim golišavim outifitima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Gonzalo Fuentes