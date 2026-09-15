Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NAGLASILA OBLINE

FOTO Brooks u prozirnoj haljini pokazala donje rublje, a zatim i duboki dekolte bez grudnjaka

Manekenka i glumica Brooks Nader bila je na dodjeli nagrade Emmy gdje je zasjala u mini crvenoj haljini na šljokice, a prije toga je za party odabrala prozirnu haljinu boje kože koja je malo toga skrila...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Brooks Nader arrives at the PDC Emmy party
Bujna Brooks privukla je sve poglede na zabavi prije dodjela nagrada Emmy. | Foto: MELM
1/58
Bujna Brooks privukla je sve poglede na zabavi prije dodjela nagrada Emmy. | Foto: MELM
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026