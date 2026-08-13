FOTO Bujna Claudia rashladila je guzu u moru, a onda je u crnoj čipki sjela na vrući motor

Claudia Rivier ponovno je servirala prizore koji nisu za one slabijeg srca. Prvo se rashladila u kristalno čistom moru, a onda je 'skočila' na motor
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Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise
| Foto: Instagram
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise |
Foto: Instagram
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise
| Foto: Instagram
More je ubrzo zamijenila cestom i crvenim sportskim motorom. Na njega je sjela u crnom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom te visokim čipkastim čarapama.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Voli dobar doručak pa je jednom prilikom pokazala kako razbija i muti jaja.
| Foto: Instagram
A otkrila je i svoj trik za najsočniju kajganu koju priprema za početak dana. Tajna je u miješanju jaja pjenjačom i korištenju špatule prilikom pripreme u tavi.
| Foto: Instagram
Claudiji nije strano ni motanje sarmi pa se i s tim jelom pohvalila na Instagramu.
| Foto: Instagram
Pokazala je i da je spremna utjeloviti Spider-mana, u ženskoj verziji.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, odnosno 'bujna Slavonka' kako joj tepaju, postala je poznata u javnosti zahvaljujući svojim prirodnim oblinama i bujnim grudima, što je privuklo pažnju i svjetskih medija.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorila o prirodnosti svog tijela te ultrazvukom dokazala da su njene grudi prirodne, bez ikakvih umjetnih dodataka poput silikona.
| Foto: Instagram
Claudia je objasnila da je veličina njenog poprsja rezultat debljine i građe tijela, te da joj to ne predstavlja fizički problem.
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pratitelje je fascinirala i svojim ljubimcem, burmanskim pitonom koji je dugačak oko 3,5 metra i težak oko 30 kilograma.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Otkrila je i da svog pitona često pronalazi u ormaru ili drugim skrovitim mjestima u stanu.
| Foto: Instagram
No, osim pitona, Claudia ima i novog ljubimca, psića Pierrea.
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram