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TKO BI JOJ ODBIO ĐIR?

FOTO Bujna Claudia rashladila je guzu u moru, a onda je u crnoj čipki sjela na vrući motor

Claudia Rivier ponovno je servirala prizore koji nisu za one slabijeg srca. Prvo se rashladila u kristalno čistom moru, a onda je 'skočila' na motor
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FOTO Bujna Claudia rashladila je guzu u moru, a onda je u crnoj čipki sjela na vrući motor
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise | Foto: Instagram
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Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise | Foto: Instagram
Komentari 2

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