FOTO Bujna Kylie Jenner nakon grudnjaka od 50 milijuna dolara uskočila u barbi rozi kompletić

Kylie Jenner prije nekoliko se dana prošetala revijom Victoria’s Secret 2026., gdje je nenajavljeno debitirala na modnoj pisti. Na sebi je tada imala raskošan grudnjak od dijamanata koji vrijedi 50 milijuna dolara, a sada promovira svoju liniju šminke...
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Kylie se ovih dana intenzivno bavi promocijom svoje kozmetike.
| Foto: instagram
Kylie se ovih dana intenzivno bavi promocijom svoje kozmetike. |
Foto: instagram
Kylie se ovih dana intenzivno bavi promocijom svoje kozmetike.
| Foto: instagram
Sada je na društvenim mrežama objavila promo videa i fotke, a u prvom je planu ponovno njeno bujno poprsje.
| Foto: instagram
"Kolekcija Winter Kissed izlazi SUTRA, tako sam sretna što se kolekcija vratila", napisala je Kylie.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
A prije samo nekoliko dana raširila je krila na modnoj pisti.
| Foto: Mario Anzuoni
U grudnjaku vrijednom 50 milijuna dolara prošetala se revijom Victoria's Secret.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Kylie je prošlog tjedna na glavu nabacila kapicu Djeda Božićnjaka u ružičastoj boji kako bi promovirala svoju novu liniju make-upa, no pri odabiru ostatka odjevne kombinacije ostala je vjerna sebi i odlučila se za grudnjak i gaćice
| Foto: Instagram/KylieJenner
Foto Instagram/KylieJenner
Mlada poduzetnica voli pokazivati svoje obline na Instagramu, pa fanovi često uživaju u njenim provokativnim fotkama
| Foto: Instagram
Nedavno je pozirala u topiću koji je jedva držao njene bujne grudi
| Foto: Instagram
Naime, dok se okrenula, poprsje joj je skoro ispalo, a u hlačama se posebno isticala njena bujna stražnjica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bujna Kylie vruće ljetne dane provodi u badiću, a redovito se i fotka te objavljuje na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Mini crni bikini sada je koristila za bazen, no šlag na torti bila je kruna koju je Kylie stavila na glavu.
| Foto: Instagram
Nedavno se Kylie pojavila u novoj kampanji za jedan brand sportske odjeće, a pokazala se kao savršen model.
| Foto: PROFIMEDIA
Crna, ružičasta....Sve joj itekako dobro pristaje, a njena uporna tjelovježba još je jednom pokazala rezultate.
| Foto: PROFIMEDIA
Partijanerica Kylie prije nekoliko je dana napravila nezaboravnu zabavu povodom svog 29. rođendana.
| Foto: instagram
Za tu se priliku utegla u minijaturnu rozu haljinu od lateksa, a kao šal koristila je rozo perje.
| Foto: instagram
Fotkala se tako pokraj kuhinje prepuno raznih slastica, no malo je tko gledao što ima za jesti.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nedavno je Kylie zapalila društvene mreže kada je pokazala novi, vojnički badić koji naglašava njene atribute.
| Foto: instagram
Prije toga je pokazala kako joj stoje nove naočale, no u prvom je planu bio crni čipkasti grudnjak.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Sunce, more i topići glavno su obilježlje Kylie Jenner u posljednje vrijeme.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Unatoč visokim temperaturama, Kylie ne odustaje od vježbanja i održavanja vitke figure.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Nedavno je podijelila fotke iz teretane.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Ali i one nešto opuštenije...
| Foto: Instagram/kylie jenner
Kylie nas redovito časti bikini fotkama.
| Foto: instagram
Mininaturni kupaći kostimi malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: instagram
Na plaži voli popiti i hladno piće...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Na plaži se nedavno fotkala u bijeloj haljini ispod koje nije nosila donje rublje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno se fotkala i u rozoj kombinaciji
| Foto: Instagram
Reality zvijezda okupila je bliske suradnike i prijateljice povodom promocije svog kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics, a cijela večer bila je uređena u prepoznatljivim ružičastim tonovima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NINO, LELE, MIHA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram