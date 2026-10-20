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POKAZALA DEKOLTE

FOTO Bujna Kylie Jenner nakon grudnjaka od 50 milijuna dolara uskočila u barbi rozi kompletić

Kylie Jenner prije nekoliko se dana prošetala revijom Victoria’s Secret 2026., gdje je nenajavljeno debitirala na modnoj pisti. Na sebi je tada imala raskošan grudnjak od dijamanata koji vrijedi 50 milijuna dolara, a sada promovira svoju liniju šminke...
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FOTO Bujna Kylie Jenner nakon grudnjaka od 50 milijuna dolara uskočila u barbi rozi kompletić
Kylie se ovih dana intenzivno bavi promocijom svoje kozmetike. | Foto: instagram
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Kylie se ovih dana intenzivno bavi promocijom svoje kozmetike. | Foto: instagram
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