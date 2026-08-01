SKINULA SE FOTO Bujna Kylie pokazala kako joj stoji novi 'maskirni' badić

Kylie Jenner dane provodi na moru i bazenu, a gotovo da sa sebe uopće i ne skida kupaći kostim...Tako često pokaže i neki novi, koji redovito oduševi pratitelje na društvenim mrežama. No koji god badić da obuće, Kylie izgleda sjajno...

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