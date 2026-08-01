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FOTO Bujna Kylie pokazala kako joj stoji novi 'maskirni' badić

Kylie Jenner dane provodi na moru i bazenu, a gotovo da sa sebe uopće i ne skida kupaći kostim...Tako često pokaže i neki novi, koji redovito oduševi pratitelje na društvenim mrežama. No koji god badić da obuće, Kylie izgleda sjajno...
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FOTO Bujna Kylie pokazala kako joj stoji novi 'maskirni' badić
Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Pokazala je novi, vojnički badić koji naglašava njene atribute. | Foto: instagram
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Novo vruće ljetno izdanje Kylie Jenner zapalilo je društvene mreže. Pokazala je novi, vojnički badić koji naglašava njene atribute. | Foto: instagram
Komentari 1

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