FOTO Bujne dame se golišavim fotkama opraštaju od ljeta: Badiće mijenjaju za korzete...

Temperature polako padaju, rujanski dani zamijenili su kolovoz, a poznate dame još nas s vremena na vrijeme iznenade fotkom u bikiniju. No neke su već pripremile seksi donje rublje za nešto hladnije dane...
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Sydney Sweeney pozirala je u najseksepilnijem izdanju dosad. Snimala je sportsku reklamu, a spremno je pozirala kao od majke rođena, dok je adute skrivala loptama i kosom.
| Foto: Instagram
Sydney Sweeney pozirala je u najseksepilnijem izdanju dosad. Snimala je sportsku reklamu, a spremno je pozirala kao od majke rođena, dok je adute skrivala loptama i kosom.
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Foto: Instagram
Sydney Sweeney pozirala je u najseksepilnijem izdanju dosad. Snimala je sportsku reklamu, a spremno je pozirala kao od majke rođena, dok je adute skrivala loptama i kosom.
| Foto: Instagram
Nives Celzijus objavila je novu pjesmu 'Bestijalno' kao i spot koji je prepun seksi kadrova. Dio njih Nives je sada objavila i na svojim društvenim mrežama
| Foto: instagram
Emily Ratajkowski otkrila je kako provodi rujanske dane, no svi su na fotkama prvo uočili njene gole grudi.
| Foto: Instagram
Starleta i poduzetnica Kim Kardashian isprobavala je odjeću pa se fotografirala. Na nekim je fotkama zamalo pokazala previše, stoga je crnom trakicom prekrila strateške dijelove.
| Foto: Instagram
Talijanska glumica Aurora Ruffino na osmoj je večeri crvenog tepiha na Venecijanskom filmskom festivalu pokazala gotovo sve u prozirnoj haljini od čipke.
| Foto: IPA/SIPA USA
Sličnu ideju imala je i talijanska fotografkinja i influencerica Nima Benati koje se pojavila na crvenom tepihu 83. Venecijanskog filmskog festivala u izdanju o kojem se dugo pričalo. Na premijeru filma "One Minute to Midnight" u četvrtak stigla je u prozirnoj bež haljini, a biserima je skrila bradavice.
| Foto: Yara Nardi
Soraya Šimić mnogima je zapela za oko u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. U međuvremenu je promijenila izgled i povećala grudi koje sada rado pokazuje u mini bikiniju na plaži.
| Foto: instagram
Elizabeth Hurley se na Instagramu pohvalila fotkom u badiću, a time se i pozdravila od ljeta. To je posebno oduševilo njene fanove koji su se pitali kako je moguće da ona ima 61 godinu.
| Foto: Instagram
Pjevačica Jennifer Lopez pratiteljima je čestitala praznik pa objavila fotografije na kojima se opušta u kupaćem kostimu. Ljeto za nju još nije završilo...
| Foto: Instagram
Poznata srpska pjevačica Našata Bekvalac održala je koncert u nikad kraćoj haljini koja joj je bila doslovno iznad gaćica. No to nju nije smetalo te je profesionalno odradila koncert.
| Foto: Antonio Ahel
Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta na društvenim mrežama je objavila seriju fotografija na kojima pozira u crnom izazovnom izdanju.
| Foto: Instagram
Dua Lipa zna kako podići prašinu na društvenim mrežama. Uoči Praznika rada u Americi, objavila je set fotografija i zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram
Ivana Knoll pohvalila se pratiteljima s novim čizmicama, a uz čizmice pokazala je i guzu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Coco Austin ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama seksi fotografijama u bikiniju, na kojima je u prvom planu njezina slavna stražnjica, ali i bujne grudi.
| Foto: Instagram
Salma Hayek prošlog je tjedna, točnije 2. rujna, proslavila okrugli 60. rođendan. A onda je tim povodom objavila fotke iz mora na kojima je potpuno gola.
| Foto: instagram
Rihanna je objavila fotke na kojima je u seksi korzetu, promovirajući usput novu kolekciju svojeg donjeg rublja.
| Foto: Instagram
Renata Lovrinčević Buljan pokazala je kako uživa na plaži te pleše u ritmu glazbe.
| Foto: Instagram
Nicole Scherzinger putovala je privatnim avionom u Dansku na nastup, a pritom nije odoljela snimiti niz seksi fotografija na kojima zavodljivo pozira i pokazuje fleksibilnost.
| Foto: Instagram/Nicole Scherzinger
Severina je na svom Instagramu podijelila videe s nedavnog koncerta u Ptuju za koji je odabrala seksi kožnu kombinaciju.
| Foto: screenshoot/Instagram
Britanska manekenka i glumica Cara Delevingne objavila je fotografiju na kojoj pozira potpuno gola, a grudi je pokrila svojom mačkom.
| Foto: Instagram
Irina Shayk privukla je poglede na crvenom tepihu petog dana Venecijanskog filmskog festivala. Ruska manekenka odabrala je dugu crnu haljinu pripijenog kroja, no najveću pažnju privukli su duboki dekolte i vezice koje su se protezale duž bokova i bedra.
| Foto: Yara Nardi
Supruga Kanye Westa, Bianca Censori, novim je provokativnim fotografijama pronašla inspiraciju u njegovoj bivšoj supruzi Kim Kardashian.
| Foto: Instagram
I Žanamari se s prijateljicom Renatom Lovrinčević Buljan na brodu oprostila od vrućih ljetnih dana.
| Foto: Instagramž
Eva Longoria pojavljuje se u novoj kampanji brenda UGG i dizajnera Willyja Chavarrije, koja prati njihovu zajedničku kolekciju inspiriranu bikerskom estetikom.
| Foto: Instagram