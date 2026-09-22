FOTO Cetinski i Shorty zatvorili Vinkovačke jeseni, zajedno zapjevali 'Dođi u Vinkovce'

Onda je na pozornicu stigao gost kojeg su Vinkovci posebno čekali, Shorty. Tony ga je najavio kao čovjeka „koji ne brine što selo kaže“, a već s prvim taktovima pjesme „Dođi u Vinkovce“ dogodio se jedan od onih trenutaka koji se ne mogu režirati, pjevao je cijeli grad. Emocije su na kraju svladale i Shortyja, kojem su zasuzile oči prije nego što je zagrlio Tonyja i zahvalio mu na pozivu. | Foto: Saul Tikvić