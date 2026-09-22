FOTO Cetinski i Shorty zatvorili Vinkovačke jeseni, zajedno zapjevali 'Dođi u Vinkovce'

Gotovo 30.000 ljudi u Vinkovcima je bilo na koncertu Tonyja Cetinskog, a poseban trenutak večeri bio je izlazak Shortyja na pozornicu i njihova zajednička izvedba pjesme „Dođi u Vinkovce“
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Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert „vinkovačkog zeta“ Tonyja Cetinskog, a više od dva sata grad je živio kao jedno, uz pjesmu, emocije i zajedništvo.
| Foto: Saul Tikvić
Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert „vinkovačkog zeta“ Tonyja Cetinskog, a više od dva sata grad je živio kao jedno, uz pjesmu, emocije i zajedništvo. |
Foto: Saul Tikvić
Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert „vinkovačkog zeta“ Tonyja Cetinskog, a više od dva sata grad je živio kao jedno, uz pjesmu, emocije i zajedništvo.
| Foto: Saul Tikvić
Poseban trenutak večeri bio je izlazak Shortyja na pozornicu i njihova zajednička izvedba pjesme „Dođi u Vinkovce“.
| Foto: Saul Tikvić
Poseban doček Tony je imao i prije nego što je zakoračio na pozornicu. Motoristi Gladijatori dočekali su ga na svojim motorima neposredno prije početka koncerta, priredivši mu pravi vinkovački doček i dodatno podignuvši atmosferu uoči večeri koja će se dugo pamtiti.
| Foto: Saul Tikvić
Vinkovci su od prve pjesme disali zajedno s Tonyjem, a gotovo 30.000 ljudi neumorno je pjevalo hit za hitom više od dva sata. Tony se tijekom večeri nekoliko puta našalio na vlastiti račun nazivajući se „dedom Tonyjem“, no energija na pozornici govorila je upravo suprotno.
| Foto: Saul Tikvić
sret u kojem gotovo da nije postojala granica između izvođača i publike.
Poseban trenutak dogodio se kada je priliku da zapjeva dobio Antonijo Zirdum. Tony mu je prepustio mikrofon i omogućio da upravo pred vinkovačkom publikom pokaže što zna.
| Foto: Saul Tikvić
Posebnu emociju cijeloj večeri davala je činjenica da Tony s Vinkovcima ima i vrlo osobnu vezu. S pozornice je više puta pozdravio svoju suprugu Dubravku, Vinkovčanku, poručivši kako je upravo uz nju u njegovu životu sve napokon sjelo na svoje mjesto. Zato nadimak „vinkovački zet“, koji ga je pratio tijekom večeri, nije bio samo simpatična dosjetka.
| Foto: Saul Tikvić
Onda je na pozornicu stigao gost kojeg su Vinkovci posebno čekali, Shorty. Tony ga je najavio kao čovjeka „koji ne brine što selo kaže“, a već s prvim taktovima pjesme „Dođi u Vinkovce“ dogodio se jedan od onih trenutaka koji se ne mogu režirati, pjevao je cijeli grad. Emocije su na kraju svladale i Shortyja, kojem su zasuzile oči prije nego što je zagrlio Tonyja i zahvalio mu na pozivu.
| Foto: Saul Tikvić
Shorty je za Tonyja pripremio još nešto, pravu malu vinkovačku „inicijaciju“. Pravila su bila jednostavna: mora znati tekst pjesme „Dođi u Vinkovce“, mora znati nazdraviti i, naravno, mora znati koji je najdraži vinkovački nogometni klub.
| Foto: Saul Tikvić
Odgovor je stigao bez razmišljanja: „Cibalia.“ Tony je pjesmu otpjevao od prve do posljednje riječi, nazdravio rakijom, a Shorty i publika donijeli su jednoglasnu odluku, vinkovački zet položio je ispit i postao punopravni Vinkovčanin. Shorty mu je potom poklonio dres Cibalije, na što je Tony uzvratio šalom kako teško da ne bi znao ime kluba kada svoju Dubravku zove - „Duda Ultras“.
| Foto: Saul Tikvić
Tony se od Vinkovaca oprostio riječima: „Hvala, ljudi. Da vam Bog da sve što možete zamisliti, a i ono što ne možete zamisliti, jer samo On to može. Ljubav, puno zdravlja i svega najljepšega želi vam vaš vinkovački zet.“
| Foto: Saul Tikvić
Foto Saul Tikvić
Foto Saul Tikvić