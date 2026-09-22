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KONCERT ZA PAMĆENJE

FOTO Cetinski i Shorty zatvorili Vinkovačke jeseni, zajedno zapjevali 'Dođi u Vinkovce'

Gotovo 30.000 ljudi u Vinkovcima je bilo na koncertu Tonyja Cetinskog, a poseban trenutak večeri bio je izlazak Shortyja na pozornicu i njihova zajednička izvedba pjesme „Dođi u Vinkovce“
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FOTO Cetinski i Shorty zatvorili Vinkovačke jeseni, zajedno zapjevali 'Dođi u Vinkovce'
Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert „vinkovačkog zeta“ Tonyja Cetinskog, a više od dva sata grad je živio kao jedno, uz pjesmu, emocije i zajedništvo. | Foto: Saul Tikvić
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Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert „vinkovačkog zeta“ Tonyja Cetinskog, a više od dva sata grad je živio kao jedno, uz pjesmu, emocije i zajedništvo. | Foto: Saul Tikvić
Komentari 0

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