FOTO Claire Danes osvojila je sve hit serijom "I to mi je neki život", a evo kako se mijenjala

Glumica Claire Danes čitav je život pred kamerama, a posljednjih godina svakom novom serijom oduševi publiku i kritičare. "The Beast in Me" posljednji je hit ove slavne dame, koja je svjetsku slavu postigla serijom "I to mi je neki život". U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Claire Danes na policama ima tri nagrade Emmy i četiri Zlatna globusa. Časopis Time ju je 2012. godine uvrstio u popis "100 najutjecajnijih ljudi na svijetu".
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
|
Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
Imala je samo 11 godina kada je stala pred redatelja Miloša Formana na audiciji koja joj je donijela nekoliko manjih uloga u filmovima. Ugovor s agenticom Karen Friedman potpisala je s 12.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Kao 15-godišnja Angela Chase u seriji "I to mi je neki život" pojavila se 1994. godine. Iako je serija imala samo jednu sezonu, danas se smatra kultnom. Za tu ulogu, Claire Danes je dobila Zlatni globus i nominaciju za Emmy.
| Foto: Profimedia
Uslijedile su brojne uloge u filmovima. Osvojila je publiku ulogom u "Romeo + Juliet", a imala je 16 godina kada su ju prozvali "novom Meryl Streep".
| Foto: IMDB/screenshot
U pet godina je snimila 13 filmova, nakon čega je uzela odmor od glume kako bi studirala na Sveučilištu Yale. Na veliko platno vratila se 2002.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
"The Hours", "Terminator 3: Rise of the Machines", i "Stage Beauty" samo su neki od filmova koji su uslijedili.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Na male ekrane vratila se 2010. godine serijom "Temple Grandin". Za ulogu autistične znanstvenice dobila je Zlatni globus, Emmy i nagradu SAG.
| Foto: Supplied by LMK
Od 2011. do 2020. glumila je u seriji "Homeland". I za ulogu Carrie Mathison osvojila je niz nagrada.
| Foto: Supplied by LMK
Prije tri godine zamijenila je Keiru Knightley u seriji Apple TV-a "The Essex Serpent".
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Kao Aggie Wiggs oduševila je publiku i kritiku u Netflixovom psihološkom trileru "The Beast in Me".
| Foto: PA/Pixsell
