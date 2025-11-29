Obavijesti

ODMALENA PRED KAMERAMA

FOTO Claire Danes osvojila je sve hit serijom "I to mi je neki život", a evo kako se mijenjala

Glumica Claire Danes čitav je život pred kamerama, a posljednjih godina svakom novom serijom oduševi publiku i kritičare. "The Beast in Me" posljednji je hit ove slavne dame, koja je svjetsku slavu postigla serijom "I to mi je neki život". U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Claire Danes Honored With A Star on the Hollywood Walk of Fame
Claire Danes na policama ima tri nagrade Emmy i četiri Zlatna globusa. Časopis Time ju je 2012. godine uvrstio u popis "100 najutjecajnijih ljudi na svijetu". | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
