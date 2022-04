FOTO Članovi legendarne grupe Iron Maiden sletjeli su u Split

Članovi britanskog heavy metala bend 'Iron Maiden' danas su u 16:35 sletjeli u splitsku zračnu luku. Kako piše portal Dalmacija News, njihov dolazak bio je tajan te nije bio evidentiran u polascima i dolascima aerodroma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Članovi benda u Split su stigli dobro raspoloženi, a u posjetu Splitu pridružile su im se njihove obitelji.

Kako je portal DalmacijaNews doznao ranije, legendarni glazbenici boravit će u Splitu 26 dana, a njihova je oprema stigla u grad još jučer.

Međutim, Maideni ne pripremaju koncert u Splitu, već su 'grad pod Marjanom' izabrali kao lokaciju gdje će se pripremati za svjetsku turneju.

Točnije, 22. svibnja nastupaju u zagrebačkoj Areni, čime otvaraju svjetsku turneju 'Legacy of the Beast'. Trajat će od 22. svibnja do 27. listopada ove godine.

Dečkima ovo nije prvi put da su u Splitu, svirali su već na splitskom Poljudu 2008. te 2016. u Spaladium Areni. Vjerojatno će ih i sada obožavatelji moći vidjeti po gradu, baš kao što su se s njima družili 2008. jer su nonšalantno šetali po gradu. A šanse za to bi trebalo biti jer će u Splitu boraviti gotovo mjesec dana.

Najčitaniji članci