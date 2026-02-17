Obavijesti

PREKRASNA JE

FOTO Vruća izdanja Cro Brazilke Anny koja je zablistala u Riju!

Anny Alves godinama je predvodnica karnevala u Rio de Janeiru, koji se smatra najvećim u svijetu, s više od dva milijuna posjetitelja dnevno. U Zagrebu živi 13 godina
storyeditor/2026-02-17/image00011.jpeg
Anny Alves, strastvena Brazilka sa zagrebačkom adresom, ponovno je zasjala na najvećem karnevalu na svijetu! Rio de Janeiro zadrhtao je od seksepilnog plesa egzotične ljepotice u sjajnom kostimu s mnoštvom šljokica i vatreno crvenim perjem.
Anny Alves, strastvena Brazilka sa zagrebačkom adresom, ponovno je zasjala na najvećem karnevalu na svijetu! Rio de Janeiro zadrhtao je od seksepilnog plesa egzotične ljepotice u sjajnom kostimu s mnoštvom šljokica i vatreno crvenim perjem.
