FOTO Vruća izdanja Cro Brazilke Anny koja je zablistala u Riju!

Anny Alves godinama je predvodnica karnevala u Rio de Janeiru, koji se smatra najvećim u svijetu, s više od dva milijuna posjetitelja dnevno. U Zagrebu živi 13 godina
Anny Alves, strastvena Brazilka sa zagrebačkom adresom, ponovno je zasjala na najvećem karnevalu na svijetu! Rio de Janeiro zadrhtao je od seksepilnog plesa egzotične ljepotice u sjajnom kostimu s mnoštvom šljokica i vatreno crvenim perjem.
Karneval je bio u Rio de Janeiru, uglavnom na Sambodromu Marquês de Sapucaí.
Nije riječ o predvođenju cijele kolone kao kraljice tima, ali kao muza plešem ispred dijela škole te predstavljam snagu, ljepotu i energiju zajednice, objasnila je.
Ona je godinama predvodnica karnevala u Rio de Janeiru, koji se smatra najvećim u svijetu, s više od dva milijuna posjetitelja dnevno. U Zagrebu živi 13 godina.
U Zagreb sam došla na poziv da sudjelujem u plesnom projektu i na kraju sam ostala ovdje jer je zemlja mirna, plaže su predivne i nemam konkurenciju u svojem poslu, otkrila nam je.
Međutim, koliko god voljela Zagreb, na karneval u Rio vraća se baš svake godine. Ovo joj je već deveti po redu.
Liniju, kaže, Anny održava redovitim odlascima u teretanu najmanje dva puta tjedno i uravnoteženom prehranom.
Osim plesa, bavi se i bodybuildingom te boksom, a ponosna je i na svoju plesnu školu.
