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BEZ SRAMA

FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami

U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom
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FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami
Glumica Dakota Johnson prekinula je vezu s glazbenikom Role Modelom. Nisu bili u vezi niti godinu dana, a razlozi prekida još nisu poznati. Glumica je ponovno solo. | Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
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Glumica Dakota Johnson prekinula je vezu s glazbenikom Role Modelom. Nisu bili u vezi niti godinu dana, a razlozi prekida još nisu poznati. Glumica je ponovno solo. | Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Komentari 2

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