FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami

U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom
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Glumica Dakota Johnson prekinula je vezu s glazbenikom Role Modelom. Nisu bili u vezi niti godinu dana, a razlozi prekida još nisu poznati. Glumica je ponovno solo.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Glumica Dakota Johnson prekinula je vezu s glazbenikom Role Modelom. Nisu bili u vezi niti godinu dana, a razlozi prekida još nisu poznati. Glumica je ponovno solo. |
Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Glumica Dakota Johnson prekinula je vezu s glazbenikom Role Modelom. Nisu bili u vezi niti godinu dana, a razlozi prekida još nisu poznati. Glumica je ponovno solo.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Na fotkama autora Gordona von Steinera, Dakota nosi tange, traper jaknu, hlače ili grudnjak, ali nikad sve odjednom.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Kako navodi priopćenje za javnost, kampanja donosi “svježu interpretaciju prepoznatljivog samopouzdanja i senzualnosti brenda”, oslanjajući se na filozofiju minimalizma i pristup “manje je više”. Fotografije prikazuju Johnson tijekom opuštenog dana kod kuće, daleko od svjetla reflektora.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Glumica je tada i sama komentirala koncept kampanje, istaknuvši kako komadi ovog brenda imaju bezvremensku kvalitetu.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
“Sviđa mi se što ova kampanja slavi osjećaj ugode, slobode i seksepil na vlastiti način. Ponekad je najseksi stvar upravo to kada žena jednostavno – jest”, rekla je glumica.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Twitter/Screenshot/kolaž
Foto Twitter/Screenshot/kolaž
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396 Boesl