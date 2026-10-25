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KULTNI TAJNI AGENT

FOTO Danas na TV-u hit film o Jamesu Bondu, a evo gdje su glumci koje je svijet obožavao

Filmska priča o Jamesu Bondu službeno je započela 5. listopada 1962., kada je publici prvi put prikazan film o slavnom tajnom agentu, 'Dr. No'. Tijekom desetljeća lik agenta 007 mijenjao je lica, a u ulozi su se okušali Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. U par adaptacija su se pojavila još dva glumca u toj ulozi, Barry Nelson i David Niven. Na Doma TV danas možete pogledati 'James Bond 007: Dr. No' od 17.45
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FOTO Danas na TV-u hit film o Jamesu Bondu, a evo gdje su glumci koje je svijet obožavao
Barry Nelson, rođen kao Robert Haakon Nielsen, bio je prvi glumac koji je utjelovio tajnog agenta Iana Fleminga Jamesa Bonda. | Foto: IMDB
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Barry Nelson, rođen kao Robert Haakon Nielsen, bio je prvi glumac koji je utjelovio tajnog agenta Iana Fleminga Jamesa Bonda. | Foto: IMDB
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