FOTO Danju razgledavanje, a po noći - uživanje! Pogledajte što Maja i Šime rade u Parizu...

Maja Šuput i Šime Elez otišli su u Pariz prije nekoliko dana, a sudeći prema fotografijama koje je popularna pjevačica objavila, uživaju u gradu...
Maja Šuput objavila je nove fotografije na svojim društvenim mrežama. Prije par dana ona i Šime otišli su u Pariz, a pjevačica svaki dan sa svojim pratiteljima podijeli nekoliko fotki.
Maja Šuput objavila je nove fotografije na svojim društvenim mrežama. Prije par dana ona i Šime otišli su u Pariz, a pjevačica svaki dan sa svojim pratiteljima podijeli nekoliko fotki.
Maja Šuput objavila je nove fotografije na svojim društvenim mrežama. Prije par dana ona i Šime otišli su u Pariz, a pjevačica svaki dan sa svojim pratiteljima podijeli nekoliko fotki.
'Paris lately...', napisala je kratko uz fotografije.
Na nedjeljnim fotografijama ona i Šime šeću po centru Pariza, u elegnatnom izdanju.
'Uvijek ćemo imati Pariz', napisala je Maja uz fotografije.
'Iz Pariza s ljubavlju', napisala je u subotu Maja Šuput na društvenim mrežama uz fotografije iz francuske metropole.
Podijelila je koje su atrakcije već obišli, ali i što se našlo na njihovom meniju...
U petak ih je čitateljica 24sata 'ulovila' na letu za Pariz te nam ispričala kako su bili vrlo prisni.
Ponašali su se jako zaljubljeno. Sjedila mu je u krilu dobar dio leta, ljubili su se i mazili, rekla nam je čitateljica
Nedavno su išli i na Bali...
