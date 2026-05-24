FOTO Demi Moore šokirala je fanove vitkim izdanjima na Cannesu: Evo što je sve nosila

Lijepa glumica članica je žirija 79. Filmskog festivala u Cannesu, a plijenila je pažnju na crvenom tepihu svojim izdanjima, ali i, kako neki tvrde, premršavim izdanjem
Glumica Demi Moore, članica žirija 79. Filmskog festivala u Cannesu, plijenila je pažnju na crvenom tepihu, no ne samo zbog glamuroznih kreacija. Njezina pojava u nizu pomno odabranih haljina pokrenula je žestoku raspravu na internetu i izrazila duboku zabrinutost javnosti za njezino zdravlje.
Foto: Sarah Meyssonnier
Dok su modni kritičari hvalili njezin bezvremenski stil, fokus javnosti brzo se prebacio na glumičinu izrazito vitku figuru. Fotografije i videozapisi koji su se proširili društvenim mrežama otkrili su vrlo tanke ruke i naglašene ključne kosti, što je vrlo brzo izazvalo lavinu komentara.
"Prelijepa haljina, ali ona je premršava", glasio je jedan od tisuća sličnih komentara. Mnogi su izrazili bojazan, pitajući se je li glumica bolesna ili pod stresom.
"Uvijek si bila lijepa, ali molim te pazi na sebe, postaješ pretanka i to nije zdravo", napisao je jedan obožavatelj.
Ipak, nisu svi dijelili zabrinutost. Dio obožavatelja stao je u obranu 63-godišnje glumice, pozivajući kritičare da prestanu s posramljivanjem tijela.
"Prestanite je sramotiti! S godinama mnoge žene prirodno gube na težini. Izgleda predivno", istaknuo je jedan komentar. Drugi su pak podsjetili da je Moore oduvijek imala vitku i atletsku građu te da je nepošteno podvrgavati žene u javnosti takvom seciranju izgleda.
Sama Moore je u prošlosti otvoreno govorila o poremećajima u prehrani i "opsesiji" vježbanjem, kao i o pritisku same industrije koja ju je tjerala da smršavi. Priznala je da je vrijednost svoje osobnosti vezala uz izgled tijela, što ju je odvelo u "mjesto mučenja i ekstremnog ponašanja".
*uz korištenje AI-ja
