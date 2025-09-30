TEYANA&CHASE FOTO DiCaprio, sakrij se! Ove vatrene revolucionarke potpuno su ga zasjenile u novom filmu

Novi film redatelja Paula Thomasa Andersona 'Jedna bitka za drugom' s Leonardom DiCaprijem, Seanom Pennom i Beniciom Del Torom u glavnim ulogama oduševljava i publiku i kritiku. No posebnu pozornost zaslužuju glavne glumice, Teyana Taylor (35) i debitantica Chase Infiniti (25), čiji su energični nastupi potpuno zasjenili muške kolege. Taylor i Infiniti glume majku i kći, vatrene revolucionarke, koje se, svaka u svoje vrijeme, nađu na udaru američkih vlasti.