FOTO Diletta Leotta rodila sina! Emotivne fotke raznježile sve

Emotivnim fotografijama iz bolničke sobe Diletta Leotta i Loris Karius otkrili su da je njihova obitelj postala bogatija za još jednog člana. Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svijetu i njemački nogometni vratar dobili su sina kojem su dali ime Leonardo, a vijest su odmah podijelili sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na jednoj od fotografija njihova kći Aria nježno drži ruku tek rođenog brata Leonarda, a upravo je taj prizor posebno raznježio pratitelje. Ispod objave ubrzo su se počele nizati čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja iz cijelog svijeta.

Vijest o drugoj trudnoći par je podijelio u prosincu prošle godine. Uz obiteljsku fotografiju na kojoj poziraju s kćeri Arijom i psom pokraj božićnog drvca, otkrili su da očekuju drugo dijete.

- Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria će postati starija sestra, a naša srca su spremna voljeti dvostruko više - napisali su tad u zajedničkoj objavi koja je u kratkom roku prikupila gotovo pola milijuna lajkova.

Leotta je ranije priznala kako ju je druga trudnoća u početku pomalo plašila, no kasnije je shvatila da joj je upravo to bila 'najljepša stvar koja se mogla dogoditi'. Par je zajedno od 2022. godine, 2023. dobili su kćer Ariju, a godinu dana poslije vjenčali su se na romantičnoj ceremoniji na Siciliji.