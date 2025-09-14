VELIKI KONCERT
FOTO Dirljivo u Zagrebu: Pjevali su u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića. Evo tko je bio...
ZAGREB - Više od 50 izvođača - glazbenika, glumaca, umjetnika i prijatelja nastupalo je na koncertu na kojem su se prisjetiti života i stvaralaštvo troje velikana hrvatske kulture - Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića. Koncert je bio besplatan, a u organizaciji Grada Zagreba održao se u nedjelju na Strossmayerovom trgu s početkom u 19.30 sati. Bili su najavljeni Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić, Zoran Predin i mnogi drugi.