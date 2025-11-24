FOTO Dječja zvijezda postala je provokativna buntovnica: Evo kako se mijenjala Miley Cyrus

Miley Cyrus proslavila se kao "Hannah Montana" dok je bila djevojčica, a danas je jedna od najpoznatijih američkih pjevačica. Osvojila je brojne ugledne nagrade, njezini singlovi rušili su rekorde, a pjevačica i glumica danas slavi 33. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Miley Cyrus rođena je kao Destiny Hope Cyrus 23. studenoga 1992. Roditelji su joj dali ime Destiny Hope jer su bili uvjereni da će postići velike stvari.
Njezini roditelji Billy Ray Cyrus i Tish Cyrus rade u zabavnoj industriji, kao i braća i sestre slavne pjevačice.
Imala je osam godina kada je ocu rekla da želi biti glumica, a ideju je dobila zbog mjuzikla "Mamma Mia!".
Prvu ulogu imala je u očevoj seriji "Doc." Kasnije se proslavila zahvaljujući seriji "Hannah Montana".
Na audiciju za Disneyjevu seriju "Hannah Montana" otišla je kada joj je bilo 13. Natjecala se za ulogu najbolje prijateljice protagonistice serije Miley Stewart, no na kraju je dobila glavnu ulogu.
Producente je osvojila zbog svoje osobnosti te snažnoga glasa, a uspjeh je ostvarila vrlo brzo.
Postala je teen idol te je imala nekoliko diskografskih ugovora.
Nastavila je glumiti i nakon što je serija završila sa snimanjem, no u jednom trenutku je odlučila da će joj glazba biti prioritet.
"Wrecking Ball" i "Flowers" samo su neki od singlova kojima je vladala svjetskih top ljestvicama.
Na policama ima tri Grammyja, pet nagrada Billboard, tri MTV Video nagrade i jednu nagradu Brit.
Cyrus je velika LGBTQ aktivistica, a s 14 godina je svojoj majci rekla da se ne želi definirati po pitanju seksualne orijentacije.
Ljubila je brojne poznate kolege i kolegice, a jednom je bila u braku.
Hodala je s Nickom Jonasom, Justinom Gastonom, Patrickom Schwarzeneggerom i Stellom Maxwell.
Nekoliko je puta prekidala i mirila se s Liamom Hemsworth. Vjenčali su se 2018. godine, a godinu kasnije su se razišli. Pjevačica je bivšem suprugu posvetila pjesmu "Flowers" s kojom je 2023. godine osvojila top liste i brojne nagrade.
Časopis Forbes ju je godinama svrstavao među najutjecajnije zvijezde na svijetu.
Golišave haljine postale su joj zaštitni znak, a na pozornici je često bila u oskudnim krpicama.
Iako su mediji proglašavali njezine nastupe kontroverznima, Miley se nikada nije dala smesti. Branile su je i poznate kolegice, uključujući i njezinu kumu Dolly Parton.
U nastavku galerije pogledajte kako se Miley Cyrus mijenjala kroz godine.
