OBOŽAVA SE SVLAČITI

FOTO Dječja zvijezda postala je provokativna buntovnica: Evo kako se mijenjala Miley Cyrus

Miley Cyrus proslavila se kao "Hannah Montana" dok je bila djevojčica, a danas je jedna od najpoznatijih američkih pjevačica. Osvojila je brojne ugledne nagrade, njezini singlovi rušili su rekorde, a pjevačica i glumica danas slavi 33. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Miley Cyrus izrasla je iz djevoj?ice u ženu sa stilom
Miley Cyrus rođena je kao Destiny Hope Cyrus 23. studenoga 1992. Roditelji su joj dali ime Destiny Hope jer su bili uvjereni da će postići velike stvari. | Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
