FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače.
Video prikazuje atmosferu iza kulisa snimanja spota, a vidimo kako Domenica pleše u studiju s plesačem, izvodeći zahtjevnu i energičnu koreografiju.
Odjevena u crni top i dugačku prozirnu suknju, pokazala je zavidnu formu i plesne vještine, ali i stražnjicu.
Nije krila da je u projekt uložila mnogo truda, što je potvrdila i u opisu objave. "Upala mišića i nova pjesma PINOKIO u najavi: 17.2.", napisala je kratko, dajući do znanja da su pripreme za novu glazbenu priču bile intenzivne.
Reakcije obožavatelja nisu izostale, a komentari ispod objave svjedoče o velikom nestrpljenju. "Nestrpljivo čekamo spot i pjesmu", "Koji rad guzom", samo su neke od poruka podrške.
Mnogi su pohvalili njezinu energiju i atraktivan izgled, ističući kako s nestrpljenjem iščekuju što je pripremila.
Domenica već godinama prodaje ulaznice za svoj veliki koncert u Areni Zagreb, zakazan za 8. studenog 2030. godine, na njezin 38. rođendan.
