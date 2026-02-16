Obavijesti

FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače.
Video prikazuje atmosferu iza kulisa snimanja spota, a vidimo kako Domenica pleše u studiju s plesačem, izvodeći zahtjevnu i energičnu koreografiju. | Foto: Instagram/Domenica Žuvela
