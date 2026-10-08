FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru

Naša je pjevačica velika ljubiteljica ljeta i mora, a sezonu kupanja produžila je i kroz cijeli rujan. Na Instagramu je objavila niz fotki i videa na kojima je pokazala kako je provela posljednje dane ljeta
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Domenica je ovo ljeto iskoristila najbolje moguće, uživajući u moru, suncu i druženju.
| Foto: instagram
Domenica je ovo ljeto iskoristila najbolje moguće, uživajući u moru, suncu i druženju. |
Foto: instagram
Domenica je ovo ljeto iskoristila najbolje moguće, uživajući u moru, suncu i druženju.
| Foto: instagram
Izgleda da je takav ritam nastavila imati i u rujnu, barem ako je suditi po novoj objavi na Instagramu.
| Foto: instagram
Otkrila je kako je sa svojim psom veslala na SUP-u...
| Foto: instagram
Uz more je čitala knjigu i opuštala se...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
S prijateljicama je bila na spa vikendu, gdje su se očito dobro zabavile.
| Foto: instagram
No pronašla je vremena i za trening te polagani povratak u rutinu.
| Foto: instagram
Domenica je ovo ljeto zaista uživa na moru, a na društvenim je mrežama često objavljivala fotke.
| Foto: Instagram
Otkrila je tako da je bila na Visu, gdje se opustila i odmorila.
| Foto: Instagram
'Ubacila' je i pokoji izlazak s prijateljicama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Početkom ljeta je ova zgodna Korčulanka zapalila društvene mreže novim fotkama s odmora na kojma je pokazala guzu u mini bikiniju.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Objavila je fotke sa ženskog provoda na Capriju, gdje uživa u kupanju, dobrom društvu i koktelima.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Pjevačica je još jednom pokazala vitku liniju na kojoj joj mnogi zavide.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
"Sviđa mi se viđeno" i "Prezgodna" samo su neki od komentara na njenoj objavi.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
'Lito volim. Vrlo. Činjenica. Ljudi, još malo', napisala je Domenica prije početka sezone uz montažu njezinih snimki.
| Foto: instagram
Na njima je pokazala kako će život izgledati 'za misec, dva', a pokazala je i svoju fantastičnu figuru u tangicama dok je ronila...
| Foto: instagram
Foto instagram
Ranije je otkrila isječke sa snimanja spota kojim je najavila singl 'Pinokio'
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Video prikazuje atmosferu iza kulisa snimanja spota, a vidimo kako Domenica pleše u studiju s plesačem, izvodeći zahtjevnu i energičnu koreografiju.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Odjevena u crni top i dugačku prozirnu suknju, pokazala je zavidnu formu i plesne vještine, ali i stražnjicu.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Mnogi su pohvalili njezinu energiju i atraktivan izgled
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Domenica već godinama prodaje ulaznice za svoj veliki koncert u Areni Zagreb, zakazan za 8. studenog 2030. godine, na njezin 38. rođendan.
| Foto: Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Instagram/Domenica Žuvela
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Instagram
Foto promo
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Ante Odak
Foto Ante Odak
Foto Ante Odak
Foto Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto 24sat
Foto IPA agency/ Elisabetta Sod
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram(Christopher Swann Photography