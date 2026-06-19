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FOTO Doris Pinčić Guberović vodila je otvorenje Terezijane, Bjelovar preplavila poznata lica

Bjelovar je u petak navečer ponovno postao središte dobre zabave. Svečanim otvorenjem jubilarnog 30. izdanja Terezijane počela je najveća turističko-kulturna manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja će idućih 12 dana u grad privući tisuće posjetitelja.
Bjelovar: Svečano otvorenje Terezijane
Foto Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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