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FOTO Doris Pinčić Guberović vodila je otvorenje Terezijane, Bjelovar preplavila poznata lica
Bjelovar je u petak navečer ponovno postao središte dobre zabave. Svečanim otvorenjem jubilarnog 30. izdanja Terezijane počela je najveća turističko-kulturna manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja će idućih 12 dana u grad privući tisuće posjetitelja.
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Manifestaciju je u atriju Gradskog muzeja Bjelovar otvorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
- Terezijana je krenula prije 30 godina kao lokalna priredba, pučko veselje, i nitko nije mogao predvidjeti da će nakon 30 godina postati jedna od najvećih i najprepoznatljivijih manifestacija kontinentalne Hrvatske - rekao je Jandroković.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Istaknuo je i da organizirati 50 koncerata u 12 dana i takvu gastro ponudu nije vidio ni u mnogo većim gradovima od Bjelovara.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Nakon svečanog otvorenja uzvanici su se uputili u gradski park na projekciju dokumentarnog filma 'Terezijana 30 godina carske priče', a uslijedio je svečani koncert otvorenja 'Broadway u Bjelovaru' s Big Bandom Bjelovar i solistima Renatom Sabljak, Markom Kutlićem, Stelom Rade, Dorom Trogrlić, Ozrenom Bilušićem i Dinom Antonićem, uz voditelja Ognjena Milovanovića i voditeljicu glazbenog programa Doris Pinčić Guberović, javlja HRT.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Večer se nastavlja nastupima Petra Graše, Gršea i Buč Kesidija.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Jubilarna Terezijana trajat će do 28. lipnja, a posjetitelje očekuje više od 50 koncerata na tri pozornice, Carska povorka, Carski vojni bal te brojni gastro festivali.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Do kraja manifestacije na pozornice će stati i Tony Cetinski, Severina, Alen Islamović s Bijelim dugmetom, Baby Lasagna, Käärijä, Zaprešić Boys i brojni drugi izvođači.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL