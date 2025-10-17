FOTO Dovršeno je snimanje pete sezone 'Mrkomira I.', zavirite iza kulisa popularne serije

Produkcijska kuća Interfilm za potrebe Hrvatske radiotelevizije (HRT) dovršila je danas snimanje nove, pete sezone kostimirane humorističke serije 'Mrkomir Prvi', čije se premijerno prikazivanje uskoro očekuje na HRT-u.

Novih 20 epizoda serije snimano je u zagrebačkome studiju Jadran filma, gdje je glumačka ekipa - Goran Navojec kao knez Mrkomir I., Ozren Grabarić kao Slavomir, Ecija Ojdanić kao kneginja Anuša, Roko Sikavica kao fratar Držiha te mnogi drugi – u četvrtak snimala posljednje kadrove nove sezone.

Zagreb: Završno snimanje pete sezone humoristi?ne serije Mrkomir I. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U novoj sezoni knez Mrkomir suočit će se s problemima deficita, bespravne gradnje, iseljavanja, nedostatka radne snage, zelene tranzicije, te drugih tema koje, iako zaogrnute ruhom davno prošlih vremena, satirično progovaraju o aktualnim temama naše svakodnevice.

- Mislim da serija, posebno sada u petoj sezoni sve bolje korespondira sa sadašnjošću, imamo neke stvari koje se tiču cijelog svijeta, aktualne situacije u svijetu koja se onda reflektira i na našu malu kneževinu. Također, imamo i tu dnevno političku poveznicu koja je najslađa našim gledateljima. Naime, volimo reći da se ne zna jesu li naši današnji vladari kao i načini na koje s nama komuniciraju došli iz budućnosti u Srednji vijek, ili su oni iz Srednjeg vijeka pak došli u budućnost - rekao je Goran Navojec koji tumači ulogu Mrkomira.

Zagreb: Završno snimanje pete sezone humoristi?ne serije Mrkomir I. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Najavljuje dobru zabavu gledateljima Hrvatske televizije, dodajući kako će biti svega, od krunidbe pa do umjetne inteligencije.

- Gledateljima poručujem, pratite nas jer ćete vidjeti puno stvari koje ste na neki način doživjeli u zadnje vrijeme - kaže.

Zagreb: Završno snimanje pete sezone humoristi?ne serije Mrkomir I. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posebna zanimljivost u novoj sezoni bit će krunidba Mrkomira. Ecija Ojdanić koja i u petoj sezoni glumu kneginju Anušu rekla je kako je posebnost serije upravo u tome što se čini kao da se događa danas, iako je radnja smještena u 11. stoljeće.

- Tu je i ono što svi znamo, a to je da, nažalost, povijest nije učiteljica života - rekla je.

Zagreb: Završno snimanje pete sezone humoristi?ne serije Mrkomir I. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ozren Grabarić koji ponovno tumači pohlepnog Slavomira dodaje kako je serija satira na današnje društvo.

- Moj lik još je pohlepniji, ta grabež je jedna vječna tema. On je i dalje u svojim spletkama na dvoru, upada u nedaće. Kao desna ruka kneza, on služi i kao pokretač radnje - rekao je Grabarić.

Redatelj na setu Dražen Žarković kaže kako je atmosfera na setu sjajna, idejno-politički su satirični kao i uvijek.

- Imat ćemo od umjetne inteligencije do Donalda Trumpa. nadamo se da će publika prepoznati svoj realitet u našoj seriji i nasmijati se - rekao je.