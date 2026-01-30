Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ZGODAN, A SKROMAN ZLATKO RAUŽAN

FOTO Drage naše dame, vi ste odabrale! Ovo je najzgodniji rukometaš naše reprezentacije

Mnogi im nisu davali velike šanse, ali to ovoj reprezentaciji nikad nije bio problem. Hrvatski rukometaši stigli su do završnice Europskog prvenstva, baš onako kako to najčešće i rade. Kad ih se podcijeni, oni postanu najopasniji. Na ovom Euru izgubili su samo jednom od Švedske u prvom krugu, a sve ostalo odradili su rutinski i čvrsto. Pod vodstvom sjajnog Islanđanina Dagura Sigurdssona naši su rukometaši tako izborili polufinale i danas će u danskom Herningu od 17.45 sati (RTL) igrati protiv Njemačke.
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Dok se na terenu vodila ozbiljna rukometna bitka, izvan njega se odvijala jedna potpuno drugačija priča. | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL
1/21
Dok se na terenu vodila ozbiljna rukometna bitka, izvan njega se odvijala jedna potpuno drugačija priča. | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026