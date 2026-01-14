FOTO Bila je jugoslavenski seks simbol: Evo kakvu kombinaciju je nosila bivša 'loto djevojka'

Suzana Mančić, koju mnogi pamte kao bivšu 'loto djevojku', zasjala je na dodjeli nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena
U zagrebačkom Stil Eventu u utorak navečer održana je peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena, njihova postignuća i bezvremensku ljepotu. Na dodjeli je bila i Suzana Mančić
Pozirala je s Jasnom Zlokić, a blistala je u veoma upečatljivoj bijeloj kombinaciji sa srebrnim detaljima
Pozirala je i u društvu Hanke Paldum
Kada se u regiji spomene 'loto djevojka', većina pomisli upravo na Suzanu. Loto je vodila svega četiri godine, ali su i one bile dovoljne da ju obilježe za čitav život.
Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo (haha), ispričala je svojedobno
