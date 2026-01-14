FOTO Bila je jugoslavenski seks simbol: Evo kakvu kombinaciju je nosila bivša 'loto djevojka'

Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo (haha), ispričala je svojedobno | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL