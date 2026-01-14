Obavijesti

Galerija

Komentari 3
DODJELA NAGRADA

FOTO Bila je jugoslavenski seks simbol: Evo kakvu kombinaciju je nosila bivša 'loto djevojka'

Suzana Mančić, koju mnogi pamte kao bivšu 'loto djevojku', zasjala je na dodjeli nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena
Zagreb: Suzana Mančić na dodjeli nagrade Timeless Beauty
U zagrebačkom Stil Eventu u utorak navečer održana je peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena, njihova postignuća i bezvremensku ljepotu. Na dodjeli je bila i Suzana Mančić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/21
U zagrebačkom Stil Eventu u utorak navečer održana je peta, jubilarna dodjela nagrade Timeless Beauty, prestižnog hrvatskog priznanja koje slavi snagu žena, njihova postignuća i bezvremensku ljepotu. Na dodjeli je bila i Suzana Mančić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026