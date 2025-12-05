FOTO Elegantna Claudia Schiffer puna zlata i dragulja poput kraljice zablistala u dvorcu

Obavijesti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Njemački supermodel Claudia Schiffer svojom je posljednjom objavom na Instagramu oduševila milijune pratitelja, podijelivši fotografije s glamurozne večere u dvorcu Windsor

Ikona devedesetih, supermodel Claudia Schiffer, ponovno je dokazala da je njen stil vječan i da s pravom nosi titulu jedne od najvećih modnih legendi. Svojom posljednjom objavom na Instagramu oduševila je milijune pratitelja, podijelivši uvid u glamuroznu večer provedenu u jednom od najpoznatijih dvoraca na svijetu, dvorcu Windsor.

Na seriji fotografija, 55-godišnja manekenka pozira u spektakularnoj crnoj baršunastoj haljini dugih rukava koja savršeno prati njenu figuru. Kreaciju su istaknuli raskošni zlatni vez i detalji nalik dragom kamenju koji su se protezali cijelom dužinom, dajući joj uistinu kraljevski izgled. Schiffer je svoj elegantni stajling upotpunila jednostavnom frizurom s prepoznatljivim plavim valovima i decentnim nakitom, a blagdanski ugođaj na jednoj od fotografija naglasilo je i okićeno božićno drvce u pozadini.

"Provela sam najveličanstveniju večer u dvorcu Windsor koju nikada neću zaboraviti. Počašćena sam pozivom i istinski zahvalna kralju, kraljici i njemačkom predsjedniku", napisala je Schiffer u opisu.

Naime, manekenka je bila jedna od počasnih gošći na svečanoj državnoj večeri koju je britanska kraljevska obitelj organizirala u čast njemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje njenim izgledom. Komentari poput "Zapanjujuće", "Apsolutno bezvremenska ljepota" i "Klasično šik, ne mora biti glasno, ne mora pokazivati kožu, jednostavno savršeno" nizali su se ispod objave. Mnogi su hvalili njenu eleganciju koja prkosi godinama i istaknuli kako je pravi primjer dame.

