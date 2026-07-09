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FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda

Na Instagramu je pokazala novu frizuru, a prije odlaska u salon o konačnoj nijansi savjetovala se i s pratiteljima. Iako je većina glasala za jednu boju, posljednju riječ ipak su imale frizerke. Pogledajte u galeriji kako sad izgleda
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FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda
- Dvoumila sam se izmedu : bijele, bež i sive. Većina vas je odabrala bež, a siva je bila druga po glasovima - napisala je Ella. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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- Dvoumila sam se izmedu : bijele, bež i sive. Većina vas je odabrala bež, a siva je bila druga po glasovima - napisala je Ella. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 12

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