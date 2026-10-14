FOTO Ella se hvalila patkicom, ali malo tko je gledao u nju...

Ella Dvornik pozirala je u seksi crnoj haljini dubokog dekoltea i visokog proreza, te torbicom u obliku patke. Iako se Elli učinilo da je patkica hit odjevne kombinacije, ipak su njene grudi pale u prvi plan
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Ella je blistala u crnoj dugoj haljini sa dubokim dekolteom. Ella je svojim fanovima na Instagramu otkrila da je grudi, nos i usne estetski uredila
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Ella je blistala u crnoj dugoj haljini sa dubokim dekolteom. Ella je svojim fanovima na Instagramu otkrila da je grudi, nos i usne estetski uredila |
Foto: Instagram/Ella Dvornik
Ella je blistala u crnoj dugoj haljini sa dubokim dekolteom. Ella je svojim fanovima na Instagramu otkrila da je grudi, nos i usne estetski uredila
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Ella odavno otvoreno govori o svom izgledu i privatnom životu, pa je tako nedavno fanove provela kroz svoju tromjesečnu transformaciju
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
29. lipnja je krenula s novom transformacijom i to sa trčanjem. 'Najjeftinijom opcijom' kako kaže
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Već nakon tjedan dana primijetila je prve rezultate što joj je dalo motivaciju da nastavi
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Na svom drugom profilu 'Mrzim cardio', Ella je marljivo vodila evidenciju napretka i pokazivala podatke iz aplikacije kojom je pratila tjelesnu aktivnost
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
U jednom trenutku smanjila je cardio i krenula u teretanu, ubacivši treninge snage
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Kaže kako je jela što god je htjela, ali nije pretjerivala s kalorijama
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Zaključak je, kaže Ella, da samo morate izaći van kroz vrata. Motivacija koju tražite je u vama, u vašem prvom, drugom i trećem danu te u odrazu u ogledalu koji ćete dobiti sedmog dana, kaže Ella
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
O svom napretku redovno izvještava pratitelje na društvenim mrežama
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Nedavno je tijekom transformacije kazala kako vagu ne gleda, a objasnila je i zašto
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
"Ovo je razlog zasto ne gledam vagu. Jednostavno nije mjerilo dobrog izgleda. Na prvoj slici imam manje kila nego na drugoj, a vizualno izgleda obrnuto", napisala je Ella.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
"Nadam se da nekome znaci ovaj prikaz jer ja takav primjer nisam imala kad sam krenula i uzasno me je bediralo sto sam vjezbala, a vaga se nije micala", iskreno je napisala Ella uz fotke iz 2020. godine.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
"Ovakav vizualni prikaz bi mi puno pomogao tada da drugacije gledam na trening i hranu.
Nadam se da cete naci strpljenja za sebe i pouzdajte se u svoje oci i osjecaj i trenere ako ih imate", dodala je i usput pokazala kako njeno tijelo izgleda sada, iako ima isto kg kao i 2020. godine.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Prije toga objavila ne tri fotke nastale u razmaku od nekoliko tjedana, a za to je vrijeme vrijedno trčala.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Iako Ella ljeti često uživa na moru, ne trenira redovito kao zimi, no teretanu je zamijenila trčanjem.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
U nastavku galerije pogledajte kako izgleda...
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Hull City
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik