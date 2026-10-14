Obavijesti

Galerija

Komentari 7
SEKSI KOMBINACIJA

FOTO Ella se hvalila patkicom, ali malo tko je gledao u nju...

Ella Dvornik pozirala je u seksi crnoj haljini dubokog dekoltea i visokog proreza, te torbicom u obliku patke. Iako se Elli učinilo da je patkica hit odjevne kombinacije, ipak su njene grudi pale u prvi plan
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ella se hvalila patkicom, ali malo tko je gledao u nju...
Ella je blistala u crnoj dugoj haljini sa dubokim dekolteom. Ella je svojim fanovima na Instagramu otkrila da je grudi, nos i usne estetski uredila | Foto: Instagram/Ella Dvornik
1/60
Ella je blistala u crnoj dugoj haljini sa dubokim dekolteom. Ella je svojim fanovima na Instagramu otkrila da je grudi, nos i usne estetski uredila | Foto: Instagram/Ella Dvornik
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026