'Majka zmajeva'

FOTO Emilia Clarke danas slavi 39. rođendan, a prije 10 godina proglašena je najseksi ženom

Poznata glumica Emilia Clarke, koja je svjetski slavu stekla ulogom Daenerys Targaryen u seriji Igra prijestolja, danas slavi 39. rođendan
London: EE British Academy Film Awards, dolazak poznatih
Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke rođena je 23. listopada 1986. u Londonu, Engleska. Odmalena je pokazivala interes za glumu, a već sa 3 godine ju je fascinirala kazališna predstava „Show Boat”, na kojoj je njen otac radio. | Foto: Ik Aldama
