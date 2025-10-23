FOTO Emilia Clarke danas slavi 39. rođendan, a prije 10 godina proglašena je najseksi ženom

Poznata glumica Emilia Clarke, koja je svjetski slavu stekla ulogom Daenerys Targaryen u seriji Igra prijestolja, danas slavi 39. rođendan
Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke rođena je 23. listopada 1986. u Londonu, Engleska. Odmalena je pokazivala interes za glumu, a već sa 3 godine ju je fascinirala kazališna predstava „Show Boat”, na kojoj je njen otac radio.
| Foto: Ik Aldama
Foto: Ik Aldama
| Foto: Ik Aldama
Nakon škole u Oxfordshireu i drugih eksperimentalnih angažmana, upisala je i diplomirala na Drama Centre London 2009. godine.
| Foto: Hollie Adams/REUTERS
Emilijin profesionalni glumački debi bio je gostujući nastup u britanskoj seriji Doctors 2009. godine.
| Foto: Hollie Adams/REUTERS
Njezin pravi “proboj” došao je kada je dobila ulogu Daenerys Targaryen u seriji Game of Thrones koja ju je dovela do međunarodne slave.
| Foto: IMDb/screenshot
Emiliji Clarke snimanje scena seksa nije strano, no upravo zbog toga odbila je glavnu ulogu u filmu 'Pedeset nijansi sive'.
| Foto: screenshoot
Od 2011. do 2019. pojavila se u 62 epizode Igre prijestolja, a najviše izazova bilo je u prvoj sezoni, pogotovo kad je saznala da će se morati skinuti gola. Glumica je u podcastu kod Daxa Sheparda 2019. priznala da se prepala i da je imala veliku tremu zbog scena seksa. Priznala je da je bila prestravljena scenama seksa jer nije znala što činiti.
| Foto: screenshoot
Glumica je neko vrijeme provela u Dubrovniku, gdje se snimala Igra prijestolja. "Dubrovnik, koji je čarobno mjesto. Posebno se sjećam jednog slobodnog dana, kad smo nekoliko kolega i ja unajmili brod te isplovili na pučinu. Cijeli dan smo proveli plivajući i uživajući u suncu, a navečer smo otišli u konobu i guštali u domaćoj hrani. Taj dan neću nikad zaboraviti, a Dubrovnik će zauvijek ostati u mojem srcu" rekla je Emilia za Gloriju.
| Foto: 24sata
Clarke je glumila i u nekoliko velikih filmskih produkcija. U filmu Terminator: Genisys (2015) igrala je Sarah Connor. U romantičnom filmu Me Before You (2016) bila je Louisa Clark, a u filmu Solo: A Star Wars Story (2018) ostvarila se u ulozi Qi’ra.
| Foto: Instagram/On The JLo newsletter
Uz ekran, Clarke je radila i u kazalištu, p je tako bila Holly Golightly na Broadwayu u predstavi Breakfast at Tiffany's (2013).
| Foto: Instagram/On The JLo newsletter
Suočila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon prve sezone 'Igre prijestolja', preživjela je aneurizmu mozga, krvarenje koje joj je promijenilo život. Tada je imala 24 godine. Nakon prve je uslijedila i druga aneurizma koja ju je, kaže, gotovo ubila.
| Foto: screenshot/Pink Tv
Nakon komplicirane i rizične operacije, na setu serije pojavila se za nešto više od mjesec dana. Priznala je kako joj je snimanje druge sezone 'Igre prijestolja' predstavljalo pravu noćnu moru, iako je oporavak išao u dobrom smjeru.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Poslije drugog incidenta, pokrenula je vlastitu humanitarnu organizaciju SameYou koja se bavi pomoći mladima u rehabilitaciji nakon ozljeda mozga.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Časopis Esquire proglasio je Emiliju Clark 2015. najseksi ženom. Fanovima je otkrila da besprijekornu liniju održava zahvaljujući svakodnevnom vježbanju, ali i dijeti “Clean and Lean for Life” autora Jamesa Duigana.
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
Jednom je prilikom otkrila kako bi voljela biti Bond djevojka. "Imam mnogo neostvarenih snova. Voljela bih glumiti Jane Bond. A moj glumac za podršku bio bi Leonardo DiCaprio, bez sumnje", izjavila je glumica.
| Foto: Imdb
Zbog svog izraza lica i obrva tijekom jednog intervju postala je hit na društvenim mrežama. 'Njezine obrve govore sve', 'Emilia Clarke ima najjače obrve u Hollywoodu', 'Mora da je bilo jako teško kontrolirati njezine obrve u Igri prijestolja', neki su od komentara na Twitteru.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
