NE SRAMI SE NIČEGA FOTO Emily Ratajkowski i Seve vole iste tangice: Manekenka je pokazala trag od njih i guzu...

Svi i dalje pričaju o odvažnoj haljini koju je Severina izabrala za spot za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna', a tangice koje je izabrala je prije par mjeseci 'isfurala' i Emily Ratajkowski koja se, očito, u njima sunčala

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