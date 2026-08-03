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NE SRAMI SE NIČEGA

FOTO Emily Ratajkowski i Seve vole iste tangice: Manekenka je pokazala trag od njih i guzu...

Svi i dalje pričaju o odvažnoj haljini koju je Severina izabrala za spot za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna', a tangice koje je izabrala je prije par mjeseci 'isfurala' i Emily Ratajkowski koja se, očito, u njima sunčala
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FOTO Emily Ratajkowski i Seve vole iste tangice: Manekenka je pokazala trag od njih i guzu...
Foto Matea Smolčić Senčar/PRESS ASSOCIATION
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Foto: Matea Smolčić Senčar/PRESS ASSOCIATION
Komentari 3

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