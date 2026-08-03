FOTO Emily Ratajkowski i Seve vole iste tangice: Manekenka je pokazala trag od njih i guzu...

Svi i dalje pričaju o odvažnoj haljini koju je Severina izabrala za spot za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna', a tangice koje je izabrala je prije par mjeseci 'isfurala' i Emily Ratajkowski koja se, očito, u njima sunčala
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Foto Matea Smolčić Senčar/PRESS ASSOCIATION
Foto: Matea Smolčić Senčar/PRESS ASSOCIATION
Foto Matea Smolčić Senčar/PRESS ASSOCIATION
Foto Matea Smolčić Senčar
Foto Matea Smolčić Senčar
Severina je ranije objavila niz izazovnih fotografija i tako najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', koja je nedavno izašla.
| Foto: instagram
U prcom je planu njena guza, odnosno zanimljive Gucci tange.
| Foto: instagram
Model je to koji je već gotovo 30 godina u vrhu, a iz kolekcije je Toma Forda 1997. godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nedavno je takve tangice 'isfurala' i slavna manekenka Emily Ratajkowski.
| Foto: Instagram
Poznata po tome da se nimalo ne srami pokazati svoje tijelo, Emily je tada pokazala obrise tih tangica koji su ostali nakon sunčanja. Pritom je pokazala svoju potpuno golu guzu...
| Foto: Instagram
Oduševila je ovih dana i fotografijama koje je objavila, a na kojima je pokazala kako joj je protekao srpanj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ove tange ima i Hailey Bieber, koja ih je nosila prošle godine na crvenom tepihu.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Nedavno se u istim tangama fotkala i Kim Kardashian.
| Foto: Instagram
Niz fotki dao je dobar uvid u to kako joj stoje...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Davno je te iste Gucci tange među prvima 'isfurala' na modnoj pisti manekenda Kate Moss.
| Foto: TikTok
Foto TikTok
Američki model i glumica Lory Harvey također je ljubitlejica ovih tangi, a nosila ih je i na snimanju za Playboy.
| Foto: instagram
Osim za profi fotkanje, u njima je uživala i sama, dok je snimila selfi u ogledalu.
| Foto: instagram