FOTO Ervin iz BB-a nam otkriva detalje vjenčanja s Miss Slovenije, a evo kako izgledaju

Zvijezda regionalnog Big Brothera Ervin Mujaković priprema se za vjenčanje, budući da u travnju zaprosio svoju dugogodišnju djevojku, Miss Slovenije. Za 24sata otkrio je detalje ceremonije te kako teku pripreme...
Ervin Mujaković, bivši fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera, uskoro će stati pred oltar.
Sa samozatajnom partnericom iz Slovenije planira intimno vjenčanje, putuje Europom i većinu vremena posvećuje treninzima te režimu prehrane u kojem dnevno pojede gotovo kilogram bifteka.
Iako njen identitet donekle skriva, poznato je da je riječ o bivšoj Miss Slovenije.
U vezi su gotovo šest godina, a o braku su razgovarali i mnogo prije travanjske prosidbe. Ervin je svoju odabranicu zaprosio u luksuznom restoranu u Sloveniji, uz ručak, vino i laganu glazbu, a priznaje kako je ostala potpuno iznenađena: "Baš se pozitivno iznenadila i bila je presretna".
Veliku svadbu nikad nisu zamišljali. Umjesto stotina uzvanika i velike pompe, žele intimniju ceremoniju u uskom krugu najbližih ljudi, a voljeli bi da se vjenčanje održi već ove godine.
Trenutačno se dvoume između dvije opcije, vjenčanja u luksuznom restoranu uz golf igralište, gdje su se i zaručili, i egzotične destinacije tijekom jednog od brojnih putovanja koja planiraju ove godine. Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija. "Djevojka i ja želimo da to bude u što užem krugu nama dragih ljudi. Oko svega se zajedno dogovaramo i zajedno biramo sve" ističe Ervin.
Važno im je da cijela atmosfera bude što opuštenija pa će i glazba pratiti takav ugođaj. Iako privatno najčešće sluša aktualne izvođače, za vjenčanje ipak preferira nešto mirniju i laganiju glazbu. Kad je riječ o hrani, priznaje da toga dana ne planira previše paziti na režim prehrane. "To je poseban dan za nas pa će sve biti opušteno. Tada se jede baš sve", govori Ervin.
Trenutno ima nešto više od 170 kilograma, a svojim izgledom i formom zadovoljniji je nego ikad prije. Kaže kako iza svega stoje godine discipline, rigorozna prehrana i svakodnevni treninzi, iako priznaje da ipak postoji granica preko koje ne želi ići.
Podsjetimo, Ervin je postao poznat široj javnosti nakon što je stigao do samog finala ovog reality showa
Publika ga se sjeća po intimnim trenucima sa Stefani Banić, ali i neuzvraćenoj simpatiji prema Barbari Šegetin
170 kg, napisao je ispod fotografija koje su šokirale mnoge.
Ervin je popularnost iskoristio i nastavio se kretati u showbizz svijetu. Pojavio se u nekoliko glazbenih spotova, okušao se u manekenskom svijetu i stekao status fitness trenera
U BB kući osvojio je mnoge gledatelje, a njegova popularnost nije se smanjila niti nakon završetka showa
Ipak, njegova karijera i životna priča nisu uvijek išli po planu. Ervin je 2022. godine imao tešku nezgodu u teretani, što mu je zadalo ozbiljan udarac
Zbog teške diskus hernije ostao je nepokretan nekoliko mjeseci
Početkom 2022. godine ostao sam nepokretan. Imao sam vrlo ozbiljnu povredu u teretani, što me potpuno onemogućilo u kretanju. Bio sam nekoliko mjeseci u bolnicama, rekao je
Danas je potpuno promijenio svoj izgled i neprepoznatljiv je.
Ljudi se dive tome kako sam od isklesane forme prešao u ovu, nazovimo je 'strongman' formu, unatoč povredama i svemu što mi se dogodilo, ističe
