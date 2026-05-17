FOTO Evo gdje je danas postava popularne serije "Puna kuća"

Seriju 'Puna kuća', odnosno 'Full house', mnogi su pratili na domaćim kanalima gdje se vrtjela godinama. U SAD-u se počela emitirati 1987. godine, a završila je 1995. Imala je osam sezona i 192 epizode, a glumci iz poznate serije su se od tad puno promijenili.
Omiljeni otac iz serije, Bob Saget, preminuo je iznenada 2022. godine, a danas bi slavio 70. rođendan. Drugi glumci borili su se s ovisnostima o alkoholu i drogi godinama, neki bili u zatvoru...
| Foto: IFTN
Omiljeni otac iz serije, Bob Saget, preminuo je iznenada 2022. godine, a danas bi slavio 70. rođendan. Drugi glumci borili su se s ovisnostima o alkoholu i drogi godinama, neki bili u zatvoru...
|
Foto: IFTN
Omiljeni otac iz serije, Bob Saget, preminuo je iznenada 2022. godine, a danas bi slavio 70. rođendan. Drugi glumci borili su se s ovisnostima o alkoholu i drogi godinama, neki bili u zatvoru...
| Foto: IFTN
Bob Saget igrao je Dannyja Tannera, brižnog oca i zaštitno lice serije. Nakon „Pune kuće” ostvario je uspješnu stand-up karijeru i bio dugogodišnji narator serije „How I Met Your Mother”.
| Foto: IFA Film/HPA/IPA/PIXSELL
Bio je poznat po potpuno drugačijem, mnogo odraslijem humoru izvan obiteljske televizije. U privatnom životu bio je dva puta oženjen i često je govorio koliko mu je obitelj važna.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Iznenada je preminuo 2022. u 66. godini.
| Foto: HPA / IPA
Foto Kay Blake
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
John Stamos utjelovio je šarmantnog Jesseja Katsopolisa i postao jedan od najvećih tinejdžerskih idola tog vremena.
| Foto: ABC Photo Archives
Osim glume, gradio je i glazbenu karijeru te povremeno nastupao s bendom The Beach Boys.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Nakon serije pojavljivao se u brojnim televizijskim projektima poput „ER” i „Grandfathered”.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Privatno je dugo bio u vezi s nekoliko poznatih dama, a 2018. oženio se Caitlin McHugh s kojom ima sina.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
I Stamos je prolazio kroz teško razdoblje. Godine 2015. uhićen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola te se ubrzo nakon toga prijavio u centar za odvikavanje od ovisnosti u kojem je proveo mjesec dana.
| Foto: Instagram
Lori Loughlin, glumica koju mnogi pamte po ulozi 'tete Becky', u srpnju će proslaviti 62. rođendan. No, imidž brižne i dobre majke, supruge i tete, raspršio se 2019. godine kada se našla usred skandala.
| Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Tada su to tužitelji nazvali 'najvećom prijevarom vezanom uz upise na sveučilišta u američkoj povijesti'.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
- Svi imaju dobre i loše periode. To je život. Mislim da se samo treba sabrati. Nitko nikada nije rekao da će život biti lagodan, ima ljepote u njemu, ali i ružnih stvari - poručila je Lori. Iako tada nije otvoreno pričala o skandalu, poručila je da u njezinoj obitelji nema zlopamtila.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto JOSH REYNOLDS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Pixsell/kolaz
Simpatičnog prijatelja Joeyja iz 'Pune kuće' utjelovio je Dave Coulier, koji je također prije nekoliko godina priznao da se borio s alkoholizmom.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
- Bio sam pijanac. Da. Alkoholičar. Bio sam duša svake zabave. A ovo su ozljede koje mi je alkohol dao. Bio sam 'zabetoniran' i pao sam niz neke stepenice - napisao je na Instagramu 2022. godine i tako obilježio dvije godine kako je trijezan.
| Foto: Instagram/
Zahvalio je svojoj supruzi i prijateljima koji su ga podupirali od 2020., kada je počeo s odvikavanjem.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Coulier danas vodi podcast o seriji 'Puna kuća' pod nazivom 'Full House Rewind'. U svojim emisijama često ugosti upravo zvijezde serije, a nedavno se sa Stamosom pojavio u humanitarnoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?'
| Foto: HPA / IPA
Foto Instagram/
Candance Cameron utjelovila je najstariju, D.J. Tanner. Nakon što se 'Puna kuća' prestala snimati, Cameron se pojavila u još nekoliko serija i filmova, a zatim se povukla na par godina iz svijeta glume jer se htjela baviti svojom obitelji.
| Foto: Instagram
Kada se vratila glumi, pojavila se u više od 10 Hallmarkovih filmova, sudjelovala je u 'Plesu sa zvijezdama', a onda je 2022. dobila izvršnu ulogu u 'Great American Media', tvrtki koju je stvorio bivši direktor Hallmarka.
| Foto: Instagram
Candance i njen suprug, hokejaš Valeri Bure, upoznali su se 1996. godine. Zajedno imaju kćer i dva sina. Glumica je ranije istaknula da je vjera ono što drži njihov brak tako čvrstim. I dalje se bavi glumom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto screenshot/Youtube
Jodie Sweetin najpoznatija je po ulozi srednje kćeri u obitelji Tanner, Stephanie. Imala je tek pet godina kada je krenula glumiti u seriji i odmah je postala zvijezda.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
No, iza velikog osmjeha krila se teška obiteljska priča. Odgajao ju je ujak jer su joj roditelji bili u zatvoru te joj je i savjetovao da o tome ne priča. Bojao se da će se u javnosti stvoriti priča da je prisiljavaju na glumu kako bi na njoj zaradili.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Kada je imala 13 godina, snimanje serije je prestalo. To joj je jako teško palo, pala je u depresiju, a zatim se odala i ovisnostima. S 14 godina počela je previše piti, a nakon toga je prešla i na droge te godinama koristila ecstasy, crack, kokain... Godinama nije glumila, a cijeli joj se život vrtio oko droge.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
S 20 godina je prvi put stala pred oltar, a razvela se nakon četiri godine. Onda se udala ponovno 2007. godine i dobila kćer. Zahtjev za rastavom su supružnici podnijeli već godinu dana kasnije. Još jednu kćer je s trećim suprugom dobila 2012. godine, ali ni taj brak nije trajao dulje od godinu dana.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Četvrtu sreću pronašla je sa svojim terapeutom Mescalom Wasilewskim, za kojeg se udala 2022. godine, nakon pet godina veze.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Najmlađu sestru, Michelle Tanner, utjelovile su sestre blizanke, Mary-Kate i Ashley Olsen. Imale su samo šest mjeseci kada su počele glumiti i na setu su se izmjenjivale jer su izgledale identično.
| Foto: YouTube screenshot
Nakon toga su počele snimati i filmove u kojima je bilo u fokusu to što su blizanke. Neki od najpoznatijih su 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Njih dvije odbile su reprizirati ulogu u 'Punijoj kući', nastavku koji je snimao Netflix 2016. godine. Ashley je tada izjavila kako je posljednji put bila pred kamerama sa 17 godina i da se više ne osjeća ugodno u tom poslu. Mary-Kate je pak objasnila da bi sve palo na nju jer sestra više ne želi glumiti.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Umjesto glume, danas se bave dizajnu i modom. No, u glumačkom svijetu ostala je još jedna Olsen sestra, Elizabeth, koja se proslavila ulogama u Marvelovim filmovima.
| Foto: Gary Gershoff
Foto zz/Elaine Wells/starmaxinc.com
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Youtube/Screenshot