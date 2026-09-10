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PREMIJERA PRIJE 36 GODINA

FOTO Evo gdje je sad glumačka postava serije 'Princ iz Bel-Aira'

"Princ iz Bel-Aira" kultna je američka humoristična serija koja se prikazivala od 10. rujna 1990. do 1996. godine, a upravo je ona lansirala Willa Smitha među najveće televizijske i kasnije filmske zvijezde. Serija je tijekom šest sezona snimila čak 148 epizoda, a Will Smith i James Avery jedini su glumci koji su se pojavili u baš svakoj od njih. Popularnost serije ostala je snažna desetljećima nakon završetka, pa se glumačka postava 2020. ponovno okupila u posebnoj emisiji, dok je 2022. priča dobila modernu verziju pod nazivom "Bel-Air". U galeriji provjerite gdje su danas glumci slavne serije.
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Archival Cinema
Serija "Princ iz Bel Aira" premijerno je emitirana 10. rujna 1990. godine te se prikazivala kroz šest sezona do 1996. Serija je obilježila početak velike glumačke karijere Willa Smitha, koji je utjelovio fikcionaliziranu verziju samoga sebe, snalažljivog i duhovitog tinejdžera iz Philadelphije koji nakon nevolja u rodnom kraju odlazi živjeti kod svojih imućnih rođaka u luksuznu četvrt Bel-Aira. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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Serija "Princ iz Bel Aira" premijerno je emitirana 10. rujna 1990. godine te se prikazivala kroz šest sezona do 1996. Serija je obilježila početak velike glumačke karijere Willa Smitha, koji je utjelovio fikcionaliziranu verziju samoga sebe, snalažljivog i duhovitog tinejdžera iz Philadelphije koji nakon nevolja u rodnom kraju odlazi živjeti kod svojih imućnih rođaka u luksuznu četvrt Bel-Aira. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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