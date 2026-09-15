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ODRASLI PRED KAMERAMA

FOTO Evo gdje su danas glumci iz 'Moderne obitelji': Neki su drastično promijenili izgled...

Sitcom 'Moderna obitelj' trajao je 11 sezona i imao 250 epizoda, od 2009. do 2020. godine. Serije je osvojila 22 Emmyja i postala jedna od najuspješnijih obiteljskih humorističnih serija svoje generacije, a evo gdje su glumci danas i kako izgledaju.
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"Modern Family" Season 1 (2009-2012)
Glumac Ed O'Neill bio je svojevrsni patrijarh serije. Njegov lik Jay Pritchett bio je bogati, pomalo tvrdoglavi i tradicionalni otac Claire i Mitchella te suprug mnogo mlađe Glorije. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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Glumac Ed O'Neill bio je svojevrsni patrijarh serije. Njegov lik Jay Pritchett bio je bogati, pomalo tvrdoglavi i tradicionalni otac Claire i Mitchella te suprug mnogo mlađe Glorije. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Komentari 1

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