FOTO Evo gdje su danas glumci iz 'Moderne obitelji': Neki su drastično promijenili izgled...

Sitcom 'Moderna obitelj' trajao je 11 sezona i imao 250 epizoda, od 2009. do 2020. godine. Serije je osvojila 22 Emmyja i postala jedna od najuspješnijih obiteljskih humorističnih serija svoje generacije, a evo gdje su glumci danas i kako izgledaju.
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Glumac Ed O'Neill bio je svojevrsni patrijarh serije. Njegov lik Jay Pritchett bio je bogati, pomalo tvrdoglavi i tradicionalni otac Claire i Mitchella te suprug mnogo mlađe Glorije.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumac Ed O'Neill bio je svojevrsni patrijarh serije. Njegov lik Jay Pritchett bio je bogati, pomalo tvrdoglavi i tradicionalni otac Claire i Mitchella te suprug mnogo mlađe Glorije. |
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumac Ed O'Neill bio je svojevrsni patrijarh serije. Njegov lik Jay Pritchett bio je bogati, pomalo tvrdoglavi i tradicionalni otac Claire i Mitchella te suprug mnogo mlađe Glorije.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nakon Moderne obitelji pojavio se u nekoliko televizijskih projekata, a među zapaženijim novijim ulogama bila je ona u miniseriji Clipped iz 2024. godine.
| Foto: Screenshot/Općina Podturen
O'Neill je posljednjih godina birao projekte znatno selektivnije, a povremeno se pojavljuje na okupljanjima stare ekipe.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Danas je puno manje prisutan u javnosti nego tijekom godina najveće popularnosti serije. O'Neill je posljednjih godina birao projekte znatno selektivnije, a povremeno se pojavljuje na okupljanjima stare ekipe.
| Foto: Louis Garcia/DPA
Foto Youtube/Screenshoot
Sofia Vergara vjerojatno je glumica iz Moderne obitelji koja je nakon završetka serije napravila najveći međunarodni iskorak.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Gloria Delgado-Pritchett bila je temperamentna Kolumbijka, supruga Jaya i majka Mannyja, a upravo je ta uloga Vergari donijela svjetsku slavu i brojne nominacije za Emmy i Zlatni globus.
| Foto: LuMar Jr.
Nakon završetka serije dobila je veliku dramsku ulogu u Netflixovoj miniseriji Griselda, u kojoj je glumila kolumbijsku narkobosu Griseldu Blanco. Za tu je ulogu dobila i svoju petu nominaciju za Emmy.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Istodobno je ostala televizijsko lice zahvaljujući showu America's Got Talent, gdje je članica žirija. I 2026. godine ostaje dio postave showa.
| Foto: Instagram
Nakon razvoda od glumca Joea Manganiella 2023., neko je vrijeme bila u vezi s kirurgom Justinom Salimanom, a sada je slobodna.
I dalje je vrlo bliska s ekipom Moderne obitelji. U kolovozu 2026. objavila je fotografije novog okupljanja s Edom O'Neillom, Julie Bowen i Jessejem Tylerom Fergusonom
| Foto: instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto instagram
Foto instagram
Julie Bowen glumila je Claire Dunphy, Jayevu kćer i Philovu suprugu.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Claire je bila potpuna suprotnost svojoj djeci: organizirana, kontrolirajuća, neurotična i neprestano zabrinuta da će se nešto dogoditi njezinoj obitelji.
| Foto: Imdb
Bowen je za ulogu osvojila dva Emmyja, a i nakon završetka serije nastavila je raditi na televiziji i filmu. Pojavila se, među ostalim, u filmovima Totally Killer i Happy Gilmore 2.
| Foto: PA/Pixsell
Bowen je također jedna od članica stare ekipe koja se i dalje redovito druži s kolegama.
| Foto: instagram
Ty Burrell od Phila Dunphyja napravio je jedan od najomiljenijih sitcom likova posljednjih desetljeća.
| Foto: YouTubE
Phil je bio dobronamjerni, pomalo djetinjasti „cool tata“, agent za nekretnine i čovjek koji je gotovo uvijek bio uvjeren da ima odličnu ideju – čak i kada je bilo očito da je nema.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Burrell je za ulogu osvojio dva Emmyja.
Nakon Moderne obitelji nastavio je raditi kao glumac i glasovni glumac. Posudio je glasove u brojnim animiranim projektima, a poznat je i po filmovima poput Finding Dory.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
No Ty Burrell je napravio nešto što većina holivudskih glumaca ne napravi: odselio se iz Los Angelesa.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Danas se dosta posvetio glasovnom radu. Glumio je i u scenarističkom podcastu The Good Life, projektu djelomično temeljenom na njegovom djetinjstvu. Iako kaže da se želi vratiti klasičnoj glumi, trenutačno mu odgovara mirniji život u Utahu.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Jesse Tyler Ferguson glumio je Mitchella, Jayevog sina i Claireina brata.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Mitchell i njegov suprug Cameron bili su jedan od najvažnijih televizijskih homoseksualnih parova tog razdoblja, a serija je njihov obiteljski život prikazivala na način koji je tada bio prilično važan za američku televiziju.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Nakon serije Ferguson se posebno okrenuo kazalištu.
Godine 2022. osvojio je Tony Award za ulogu u brodvejskoj predstavi Take Me Out. Nastavio je nastupati na pozornici, a posljednjih godina pojavljivao se i u serijama poput The Good Fight i Elsbeth te u filmu Cocaine Bear.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Ferguson je u braku s Justinom Mikitom, a zajedno imaju dvoje djece. Aktivni su i u borbi za LGBTQ+ prava.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Eric Stonestreet bio je Cameron Tucker, Mitchellov suprug i jedan od najekscentričnijih likova serije.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Cameron je bio bivši klaun, nogometni trener, ljubitelj drame i čovjek koji je od gotovo svake životne situacije uspijevao napraviti spektakl.
| Foto: NIPI
Stonestreet je za ulogu osvojio dva Emmyja.
Nakon serije radio je na nekoliko televizijskih projekata, uključujući The Santa Clauses, a bio je i voditelj showa Domino Masters.
| Foto: Instagram/orijent
Zanimljivo je i da je Stonestreet veliki ljubitelj sporta. Postao je suvlasnik bejzbolskog kluba Kansas City Royals.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Privatno je 2025. godine oženio Lindsay Schweitzer, a par je nedavno proslavio prvu godišnjicu braka.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Tom je prilikom Eric objavio fotografiju u zelenom kombinezonu na pruge na kojoj je pokazao zavidnu liniju nakon što je izgubio brojne kilograme zbog zdravlja.
| Foto: instagram
Foto screenshoot ABC
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Sarah Hyland glumila je najstariju kćer Claire i Phila – Haley.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Haley je počela kao tipična tinejdžerica opsjednuta izgledom, dečkima i društvenim životom, ali je tijekom serije odrasla i postala majka blizanaca.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Nakon Moderne obitelji Hyland se nije ograničila samo na televiziju.
Posebno se vratila kazalištu i Broadwayu. Nastupala je u Little Shop of Horrors i The Great Gatsby, a potom je dobila ulogu pjevačice Connie Francis u broadwayskom mjuziklu Just in Time.
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Osim glume, Hyland se posljednjih godina pojavljuje i kao televizijska voditeljica. Bila je voditeljica američke verzije reality showa Love Island.
| Foto: AB1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Ariel Winter glumila je Alex Dunphy, srednju kćer Claire i Phila – izrazito inteligentnu, ambicioznu i sarkastičnu djevojku.
| Foto: Profimedia
Za razliku od Haley, Alex je bila akademski genij obitelji.
| Foto: Eric McCandless
Nakon završetka serije Winter je postupno smanjila količinu klasičnih televizijskih uloga i posebno se posvetila glasovnoj glumi.
Posuđivala je glas likovima u projektima poput Phineas and Ferb, Sofia the First i Star Trek: Lower Decks.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
A 2026. vratila se jednoj od svojih najpoznatijih glasovnih uloga – ponovno posuđuje glas princezi Sofiji u novoj Disneyjevoj animiranoj seriji Sofia the First: Royal Magic.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Zanimljiv je i njezin odnos s Nolanom Gouldom. Njih dvoje su odrasli zajedno praktički pred kamerama, a danas su, iako su u seriji bili brat i sestra, cimeri u Los Angelesu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Nolan Gould glumio je Lukea, najmlađe dijete Claire i Phila.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Luke je bio potpuno drugačiji od Alex – impulzivan, pomalo luckast i često potpuno nesvjestan posljedica svojih odluka.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
I tu postoji zanimljiv paradoks: glumac koji je glumio „blesavog“ Lukea zapravo je član Mensa-e.
| Foto: PA/Pixsell
Nakon serije Gould se pojavljivao u televizijskim i filmskim projektima, uključujući Grey's Anatomy, The Nana Project i Camp. Okušao se i u reality televiziji.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Danas živi s Ariel Winter, svojom televizijskom sestrom, s kojom je ostao vrlo blizak i nakon završetka serije. Njihov odnos jedan je od najboljih primjera koliko je glumačka ekipa Moderne obitelji zapravo postala prava obitelj.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Rico Rodriguez bio je Manny Delgado, Glorijin sin.
| Foto: Damir Bošković/Youtube
Manny je bio neobično ozbiljan za svoje godine – zaljubljenik u poeziju, književnost, film i žene, zbog čega je često bio komična suprotnost Lukeu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Rodriguez je doslovno odrastao pred gledateljima.
Nakon serije nastavio je glumiti i posuđivati glasove animiranim likovima. Pojavio se u Disneyjevoj seriji Bunk'd, a 2025. posudio je glas u animiranom filmu Sneaks.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Međutim, nije postao jednako prisutan u Hollywoodu kao neki njegovi stariji kolege, pa danas vodi relativno mirniji život izvan središta medijske pažnje.
| Foto: Kathy Hutchins / IPA
Foto /Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Aubrey Anderson-Emmons bila je Lily, posvojena kći Mitchella i Camerona.
| Foto: Byron Purvis/IPA/PIXSELL
U seriju je ušla kao vrlo mala djevojčica i brzo postala jedan od izvora najduhovitijih komentara.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Zanimljivo je da je Anderson-Emmons nakon Moderne obitelji praktički napustila profesionalnu glumu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Sada se bavi glazbom: YouTubeom i društvenim mrežama, a 2025. godine počela je ozbiljnije razvijati glazbenu karijeru te je objavila EP Drown.
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL
Foto Screenhoot/Daily Mail
*uz korištenje AI-ja
| Foto: IMDB/screenshot
Foto © Vince Flores/PRESS ASSOCIATION