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SVE JE POČELO PRIJE 19 GODINA

FOTO Evo gdje su danas glumci serije 'Teorija velikog praska'

Jedna od najpopularnijih humorističnih serija, "Teorija velikog praska", televizijsku premijeru je imala 24. rujna 2007. godine. Tijekom 12 sezona osvojila je gledatelje diljem svijeta i proslavila brojne članove glumačke postave. Među njima su Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco i Mayim Bialik, a u galeriji pogledajte gdje su danas i čime se bave nakon završetka serije.
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"Teoriju velikog praska" osmislili su Chuck Lorre i Bill Prady, a popularna humoristična serija prikazivala se na CBS-u od 24. rujna 2007. do 16. svibnja 2019. godine. Tijekom 12 sezona snimljeno je ukupno 279 epizoda, kroz koje su gledatelji pratili svakodnevicu, prijateljstva te brojne uspone i padove skupine cimera i kolega koji žive u Pasadeni. | Foto: MONTY BRINTON
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"Teoriju velikog praska" osmislili su Chuck Lorre i Bill Prady, a popularna humoristična serija prikazivala se na CBS-u od 24. rujna 2007. do 16. svibnja 2019. godine. Tijekom 12 sezona snimljeno je ukupno 279 epizoda, kroz koje su gledatelji pratili svakodnevicu, prijateljstva te brojne uspone i padove skupine cimera i kolega koji žive u Pasadeni. | Foto: MONTY BRINTON
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