FOTO Evo gdje su danas glumci serije 'Teorija velikog praska'

Cuoco je nakon prekida veze s kolegom Galeckim bila zaručena za Josha Resnika, no prekinuli su nakon godine dana. Za tenisača Ryana Sweetinga udala se 2013. nakon tri mjeseca veze, a rastali su se dvije godine kasnije. Drugi suprug bio joj je Karl Cook, no ni taj brak nije dugo potrajao. S glumcem Tomom Pelphreyjem u vezi je od 2022., a prije tri godine dobili su kćerkicu. | Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE