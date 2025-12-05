Obavijesti

Galerija

Komentari 0
USKORO NOVI NASTAVCI

FOTO Evo kako danas izgleda ekipa serije 'Malcolm u sredini'

Serija "Malcolm u sredini" emitirala se od 2000. do 2006. godine te je stekla veliki broj obožavatelja diljem svijeta. Glumci serije su prije nekoliko tjedana potvrdili da se vraćaju na male ekrane, no ne u punom sastavu. Mini serija "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" imat će četiri dijela, a iduće godine bi trebala stići na platformu Disney+. U galeriji pogledajte kako su se glumci mijenjali od početka emitiranja do danas.
FOTO Evo kako danas izgleda ekipa serije 'Malcolm u sredini'
Frankie Muniz (Malcolm), Erik Per Sullivan (Dewey), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese) zabavljali su publiku kroz sedam sezona popularne serije koja je imala 151 epizodu. | Foto: IMDB
1/25
Frankie Muniz (Malcolm), Erik Per Sullivan (Dewey), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese) zabavljali su publiku kroz sedam sezona popularne serije koja je imala 151 epizodu. | Foto: IMDB
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025