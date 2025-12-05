FOTO Evo kako danas izgleda ekipa serije 'Malcolm u sredini'

Serija "Malcolm u sredini" emitirala se od 2000. do 2006. godine te je stekla veliki broj obožavatelja diljem svijeta. Glumci serije su prije nekoliko tjedana potvrdili da se vraćaju na male ekrane, no ne u punom sastavu. Mini serija "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" imat će četiri dijela, a iduće godine bi trebala stići na platformu Disney+. U galeriji pogledajte kako su se glumci mijenjali od početka emitiranja do danas.
Frankie Muniz (Malcolm), Erik Per Sullivan (Dewey), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese) zabavljali su publiku kroz sedam sezona popularne serije koja je imala 151 epizodu.
| Foto: IMDB
|
Foto: IMDB
| Foto: IMDB
Frankie Muniz utjelovio je naslovnog junaka Malcolma. Za ulogu je bio nominiran za Emmy i dvaput za Zlatni globus.
| Foto: IMDB
Muniz inače danas slavi 40. rođendan, a na vrhuncu karijere 2003. godine je bio proglašen za jednog od najpopularnijih dječjih glumaca.
| Foto: Instagram
Godine 2008. Muniz je glumačku karijeru stavio na pauzu kako bi se ostvario kao vozač bolida. Glumi se vratio 2021., a iduće godine vraća se i kao Malcolm.
| Foto: Instagram/Frankie Muniz/Nascar
Erik Per Sullivan proslavio se kao Malcolmov mlađi brat Dewey u popularnoj seriji.
| Foto: Screenshot YouTube
Glumi se posvetio kao dječak, a posljednju ulogu imao je u filmu "Twelve" kada je imao 18 godina. Danas ima 34 te već dugi niz godina radi na drugim projektima i ne planira se vratiti pred kamere.
| Foto: IMDB
Objavljeno je i kako se u novim nastavcima Erik ne vraća kao Dewey, već će ulogu preuzeti Caleb Ellsworth-Clark.
| Foto: Screenshot youtube
Bryan Cranston se proslavio zahvaljujući ulozi Hala u hit seriji. Za istu je bio nominiran za nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca.
| Foto: Dominic Lipinski/Press Association/REUTERS/PIXSELL
Nakon "Malcolma u sredini" svijet je osvojio i serijom "Breaking Bad" u kojoj je glumio glavnu ulogu. Glumio je u nizu popularnih filmova te je dobio nagradu Emmy, bio je nominiran za Oscara te na policama ima nekoliko važnih priznanja.
| Foto: IMDB
Cranston se na male ekrane vraća kao Hal u novim nastavcima "Malcolma u sredini".
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Jane Kaczmarek je za ulogu Lois dobila čak tri nominacije za Zlatni globus i sedam za Emmy. Kritičari su ju nakon prve sezone serije nazivali "ženskim Homerom Simpsonom" te su hvalili njezin humor.
| Foto: Frankie Muniz/Instagram
Komentirala je kako prije "Malcolma u sredini" nije dobivala ni audicije za komedije te je glumila u puno drugačijim projektima.
| Foto: Brian To
Kaczmarek je Lois do danas ostala najpoznatija uloga kojoj se vraća iduće godine. Pojavila se u nekoliko filmova i serija, no vrhunac karijere je doživjela početkom 2000-ih.
| Foto: screenshot/X
Justin Berfield danas ima 39 godina, a kao dječak se proslavio ulogom Reesea u slavnoj seriji.
| Foto: Instagram/
Još prije "Malcolma u sredini" glumio je u seriji "Unhappily Ever After". Serija je imala pet sezona, a Berfield je utjelovio Rossa Malloyja.
| Foto:
Vraća se u novim nastavcima "Malcolma u sredini", a od 2010. godine posvetio se Virgin Producedu, kompaniji koja se bavi produkcijom pod okriljem Virgin Grupe.
| Foto: Justin Berfield/Instagram
Christopher Masterson je ove godine proslavio 45. rođendan, a u "Malcolmu u sredini" glumio je Francisa.
| Foto: IMDB
Glumac je inače mlađi brat Daniela Mastersona, koji se proslavio serijom "Lude 70-e". Daniel je 2023. godine osuđen zbog silovanja 2003. godine, zbog čega je završio u zatvoru na 30 godina.
| Foto: AFF-USA.COM/PRESS ASSOCIATION
Christopher je potvrdio da se vraća na male ekrane kao Francis.
| Foto: Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
