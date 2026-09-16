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STARS HOLLOW 25 GODINA KASNIJE

FOTO Evo kako danas izgleda glumačka postava 'Gilmorica'

Prepoznatljiva po brzom i duhovitom dijalogu, toploj atmosferi te osebujnim i nezaboravnim likovima, serija "Gilmorice" je humor uspješno spajala s emocijama i izazovima svakodnevice. Upravo je ta kombinacija pomogla da Stars Hollow i njegove stanovnike publika zavoli toliko da im se rado vraća i četvrt stoljeća poslije. U galeriji provjerite kako danas izgledaju glumci.
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Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale". | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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Osim što je obilježila jednu televizijsku eru, serija 'Gilmorice' poslužila je i kao odskočna daska brojnim glumcima koji su kasnije ostvarili zapažene karijere. Lauren Graham nastavila je uspješno raditi na televiziji i filmu, dok je Alexis Bledel ostvarila niz značajnih uloga, među kojima se posebno istaknula nagrađivana izvedba u seriji "The Handmaid's Tale". | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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