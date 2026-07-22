FOTO Evo kako danas izgledaju glumci serije 'Princ iz Bel-Aira'

Holivudska ikona Will Smith proteklih je dana boravio u Hrvatskoj gdje se družio s Matom Rimcem. Smith je inače zvijezda serije "Princ iz Bel Aira" koja mu je lansirala karijeru, a u galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas i čime se bavi.
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Will Smith je proteklih dana u Hrvatskoj, gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Will Smith je proteklih dana u Hrvatskoj, gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama.
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Foto: Instagram
Will Smith je proteklih dana u Hrvatskoj, gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Serija "Princ iz Bel Aira" premijerno je emitirana 1990. godine te se prikazivala kroz šest sezona do 1996. Serija je obilježila početak velike glumačke karijere Willa Smitha, koji je utjelovio fikcionaliziranu verziju samoga sebe, snalažljivog i duhovitog tinejdžera iz Philadelphije koji nakon nevolja u rodnom kraju odlazi živjeti kod svojih imućnih rođaka u luksuznu četvrt Bel-Aira.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Nakon televizijskog debija u seriji, Will Smith uspješno je zakoračio u svijet filma i vrlo brzo postao jedan od najtraženijih holivudskih glumaca. Već iste godine kada je serija završila, ostvario je zapaženu glavnu ulogu u znanstvenofantastičnom spektaklu "Dan nezavisnosti".
| Foto: Mario Anzuoni
Godine 1997. oženio se glumicom Jadom Pinkett Smith, s kojom je tijekom dugogodišnjeg braka dobio dvoje djece, sina Jadena, rođenog 1998. godine, i kćer Willow, rođenu 2000. Iako su se razdvojili 2016. godine, ostali su jedna od najpoznatijih obitelji u svijetu zabavne industrije. Smith iz prijašnje veze ima i sina Treya, rođenog 1992. godine.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
Tijekom karijere Smith je ostvario niz zapaženih uloga u filmovima različitih žanrova. Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima ističu se biografska drama "Kralj Richard", igrana adaptacija Disneyjeva klasika "Aladdin", postapokaliptični hit "Ja sam legenda" te inspirativna drama "U potrazi za srećom". Veliki uspjeh ostvario je i filmskim serijalom "Ljudi u crnom".
| Foto: Facebook
Alfonso Ribeiro ostavio je neizbrisiv trag u seriji kao Carlton Banks, Willov rođak čiji su profinjeni maniri i osebujan smisao za humor postali zaštitni znak serije. Posebnu je popularnost stekao zahvaljujući legendarnom plesu poznatom kao "Carlton", koji je prerastao u jedan od najprepoznatljivijih televizijskih plesnih pokreta svih vremena. Nakon završetka "Princa iz Bel-Aira", Ribeiro je od 1995. do 1999. godine glumio u humorističnoj seriji "In the House" uz repera i glumca LL Cool J-a.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Svoj plesni talent ponovno je pokazao 2014. godine kada je, zajedno s profesionalnom plesačicom Witney Carson, pobijedio u američkom showu Dancing with the Stars i osvojio prestižni trofej Mirrorball. Već sljedeće godine preuzeo je ulogu voditelja dugovječne emisije "America's Funniest Home Videos", a voditeljske je sposobnosti nastavio potvrđivati i u emisijama "Catch 21", "Spell-Mageddon" i "Dance 360". Godine 2022. vratio se u Dancing with the Stars, ovoga puta kao jedan od voditelja emisije.
| Foto: YouTube/screenshot
Na privatnom planu Ribeiro je od 2012. godine u braku s Angelom Unkrich. Zajedno imaju četvero djece, kćer Siennu, koju je dobio u prethodnoj vezi, te sinove Alfonsa "AJ-a" Lincolna i Andersa Reyna te kćer Avu Sue, s kojima često dijeli obiteljske trenutke u javnosti i na društvenim mrežama.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Ribeiro je također posjetio Lijepu našu, a u Splitu je sa suprugom bio 2022. godine te se o svemu pohvalio i na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram
James Avery proslavio se ulogom Philipa "Ujaka Phila" Banksa, strogog, ali brižnog obiteljskog patrijarha koji je svojim autoritetom, toplinom i mudrim savjetima osvojio gledatelje diljem svijeta. Njegov lik postao je jedan od najomiljenijih u seriji, a Averyjeva gluma ostala je zapamćena kao jedan od ključnih razloga uspjeha "Princa iz Bel-Aira".
| Foto: Profimedia.hr
Nakon završetka serije 1996. godine nastavio je uspješnu glumačku karijeru, posuđujući glas likovima u animiranim serijama "Pepper Ann" i "The Legend of Tarzan". Istodobno je ostvario brojne televizijske uloge u serijama "The Division", "Lude 70-e" i "The Closer".
| Foto: YouTube/screenshoot
James Avery preminuo je u prosincu 2013. godine u 69. godini života zbog komplikacija nakon operacije na otvorenom srcu. Iza sebe je ostavio suprugu Barbaru Avery, s kojom je bio u braku 26 godina, te posinka Kevina Watersa. Njegova smrt duboko je pogodila obožavatelje i kolege, a Will Smith i ostali članovi glumačke postave oprostili su se od njega dirljivim riječima, ističući koliko je bio važna očinska figura i na ekranu i izvan njega.
| Foto: YouTube/screenshot
Janet Hubert utjelovila je Vivian Banks, omiljenu tetu Viv, tijekom prve tri sezone "Princa iz Bel-Aira". Njezina energična izvedba i upečatljive plesne scene ostale su među najprepoznatljivijim trenucima serije. Nakon odlaska iz glumačke postave tvrdila je da je za njezin prijevremeni odlazak dijelom odgovoran Will Smith, zbog čega je godinama izbjegavala okupljanja glumačke ekipe.
| Foto: screenshot/Youtube
Nakon dugotrajnog razdoblja napetih odnosa, Hubert i Smith pomirili su se 2020. godine tijekom snimanja posebne emisije povodom 30. obljetnice serije. Glumica je kasnije izjavila kako su oboje u to vrijeme prolazili kroz teško životno razdoblje te da je otvoren razgovor napokon omogućio da razriješe nesporazume i ostave prošlost iza sebe.
| Foto: Instagram
Nakon odlaska iz serije Janet Hubert nastavila je graditi uspješnu televizijsku karijeru. Glumila je u sapunici "One Life to Live", a ostvarila je i zapažene gostujuće uloge u popularnim serijama poput "Gilmorice", "Prijatelji" i "NYPD Blue". Godine 2018. prvi se put pojavila u seriji "General Hospital", a 2025. pridružila se četvrtoj sezoni serije "Bel-Air", adaptaciji "Princa iz Bel-Aira", u kojoj je ostvarila gostujuću ulogu. Na privatnom planu Janet Hubert majka je sina Elijaha Isaaca, kojeg je dobila tijekom braka s Jamesom Whittenom. Nakon razvoda ponovno se udala, a danas je u braku s Larryjem Kraftom.
| Foto: Instagram
Nakon odlaska Janet Hubert na kraju treće sezone, ulogu tete Vivian Banks preuzela je Daphne Reid. Svojom elegantnom i smirenom interpretacijom uspješno je nastavila graditi jedan od ključnih likova serije, a ostala je dio glumačke postave sve do njezina završetka 1996. godine.
| Foto: Instagram
Nakon "Princa iz Bel-Aira" Reid je nastavila glumačku karijeru ostvarivši uloge u televizijskim serijama poput "Eve" i "Jacqueline and Jilly". Osim glume, razvila je i uspješnu karijeru umjetničke fotografkinje, a 2012. godine objavila je knjigu fotografija pod naslovom "Doors", u kojoj je predstavila motive vrata iz različitih dijelova svijeta.
| Foto: Instagram
Godine 2019. pojavila se u biografskom filmu "Harriet", posvećenom životu Harriet Tubman, gdje je utjelovila lik Miz Lucy. Na privatnom planu Daphne Reid od 1982. godine u braku je s glumcem Timom Reidom, poznatim po ulozi u seriji "Sister, Sister". Zajedno imaju jedno dijete, a obitelj uključuje i dvoje djece iz suprugova prethodnog braka.
| Foto: Instagram
Tatyana Ali utjelovila je Ashley Banks, najmlađu članicu obitelji Banks, koju su gledatelji imali priliku pratiti od djetinjstva do odrasle dobi tijekom svih šest sezona "Princa iz Bel-Aira". Nakon završetka serije nastavila je uspješno obrazovanje te je 2002. godine diplomirala na prestižnom Sveučilištu Harvard.
| Foto: Screenshot/hrt
Glumačku je karijeru nastavila u filmovima "The Brothers" i "Glory Road", a posljednjih godina posebno se istaknula u brojnim televizijskim filmovima produkcije Hallmark, među kojima su "Christmas Hotel", "Christmas Everlasting" i "Wrapped Up in Christmas". Ostvarila je i zapažene uloge u serijama "Buppies", "Love That Girl!" te dugovječnoj sapunici "The Young and the Restless".
| Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL
Osim glume, Tatyana Ali okušala se i u glazbi. Godine 1998. objavila je svoj debitantski album "Kiss the Sky", a surađivala je i s Willom Smithom, pojavivši se na njegovu albumu "Willennium". Na privatnom planu u braku je s dr. Vaughnom Rasberryjem, s kojim ima dvojicu sinova, Alejandra Vaughna Rasberryja i Edwarda "Aszija" Rasberryja. Obiteljski život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, povremeno dijeleći trenutke sa suprugom i djecom putem društvenih mreža.
| Foto: Instagram
Karyn Parsons proslavila se ulogom Hilary Banks, najstarije i razmažene kćeri obitelji Banks, čiji su humor, šarm i osebujan karakter postali jedan od zaštitnih znakova "Princa iz Bel-Aira". Nakon završetka serije nastavila je glumačku karijeru u televizijskim projektima "Lush Life" i "The Job" te u filmovima "The Ladies Man" i "13 Moons".
| Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Nakon 2002. godine povukla se iz svijeta glume i napravila dugu profesionalnu stanku, posvetivši se obitelji i drugim kreativnim projektima. Na filmska platna vratila se 2020. godine u drami "Sweet Thing", čime je označila svoj povratak glumačkom poslu nakon gotovo dva desetljeća izbivanja.
| Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Osim glumačke karijere, Parsons je aktivna i na području obrazovanja i književnosti. Osnovala je neprofitnu organizaciju Sweet Blackberry, posvećenu promicanju priča o manje poznatim afroameričkim povijesnim ličnostima, a okušala se i kao spisateljica objavivši roman "How High the Moon", koji je naišao na pozitivne reakcije čitatelja i kritike. Na privatnom planu u braku je s redateljem Alexanderom Rockwellom, s kojim ima dvoje djece.
| Foto: Instagram/kerolaychaves