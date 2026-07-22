FOTO Evo kako danas izgledaju glumci serije 'Princ iz Bel-Aira'

Nakon odlaska iz serije Janet Hubert nastavila je graditi uspješnu televizijsku karijeru. Glumila je u sapunici "One Life to Live", a ostvarila je i zapažene gostujuće uloge u popularnim serijama poput "Gilmorice", "Prijatelji" i "NYPD Blue". Godine 2018. prvi se put pojavila u seriji "General Hospital", a 2025. pridružila se četvrtoj sezoni serije "Bel-Air", adaptaciji "Princa iz Bel-Aira", u kojoj je ostvarila gostujuću ulogu. Na privatnom planu Janet Hubert majka je sina Elijaha Isaaca, kojeg je dobila tijekom braka s Jamesom Whittenom. Nakon razvoda ponovno se udala, a danas je u braku s Larryjem Kraftom. | Foto: Instagram