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FOTO Evo kako danas izgledaju glumci serije 'Princ iz Bel-Aira'

Holivudska ikona Will Smith proteklih je dana boravio u Hrvatskoj gdje se družio s Matom Rimcem. Smith je inače zvijezda serije "Princ iz Bel Aira" koja mu je lansirala karijeru, a u galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas i čime se bavi.
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FOTO Evo kako danas izgledaju glumci serije 'Princ iz Bel-Aira'
Will Smith je proteklih dana u Hrvatskoj, gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Will Smith je proteklih dana u Hrvatskoj, gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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