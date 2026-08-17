FOTO Evo kako su 1998. Kidman i Bullock zavodile Višnjića...

U originalnom filmu iz 1998. godine, Kidman i Bullock utjelovile su sestre Owens, vještice koje se suočavaju s obiteljskim prokletstvom koje ih sprječava da pronađu vječnu ljubav ubijajući svoje muškarce, a jednog od njih, Jimmyja Angelova, utjelovio je i Goran Višnjić. | Foto: Rights Managed