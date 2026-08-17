FOTO Evo kako su 1998. Kidman i Bullock zavodile Višnjića...

Uskoro izlazi 'Magija 2', nastavak popularnog filma 'Magija' iz 1998. godine, a u kojemu je glumio i Goran Višnjić
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima.
| Foto: PROMO
Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima. |
Foto: PROMO
Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
U novom nastavku sestre Owens ponovno će se suočiti s mračnim prokletstvom koje prijeti njihovoj obitelji. Priča tako ponovno stavlja u središte snagu obiteljskih veza i neraskidivu povezanost sestara, dok se tri generacije žena obitelji Owens moraju udružiti kako bi se jednom zauvijek suprotstavile nasljeđu koje ih prati generacijama.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Magija 2 donosi sve ono zbog čega je originalna priča o sestrama Owens stekla kultni status – magiju, humor, obiteljske odnose i snažne emocije – ali ih smješta u novu generaciju obitelji koja će se morati suočiti s posljedicama drevnog prokletstva.
| Foto: PROMO
U originalnom filmu iz 1998. godine, Kidman i Bullock utjelovile su sestre Owens, vještice koje se suočavaju s obiteljskim prokletstvom koje ih sprječava da pronađu vječnu ljubav ubijajući svoje muškarce, a jednog od njih, Jimmyja Angelova, utjelovio je i Goran Višnjić.
| Foto: Rights Managed
Foto Profimedia
Upravo je taj kultni film bio jedan od prvih holivudskih filmova našega Gorana Višnjića, nakon što je odlučio započeti svoju američku glumačku karijeru.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram/orijent
U nastavku koji u kina dolazi 9. rujna neće glumiti naš Goran Višnjić.
| Foto: Rights Managed
Foto Instagram/orijent
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list
Podsjetimo, nakon više od 30 godina života i uspješne međunarodne karijere, jedan od najpriznatijih hrvatskih glumaca s holivudskom adresom, Goran Višnjić, okrenuo je novu životnu stranicu te se zajedno sa suprugom i njihovom djecom trajno vratio u Hrvatsku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto YouTube/Screenshot/KeanuReeves
Foto Robert Anić/PIXSELL
Foto Robert Anić/PIXSELL
Foto Robert Anić/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Luka Cerovina
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL, Zaklada Ana Rukavina
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters