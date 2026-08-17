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FILM 'MAGIJA'

FOTO Evo kako su 1998. Kidman i Bullock zavodile Višnjića...

Uskoro izlazi 'Magija 2', nastavak popularnog filma 'Magija' iz 1998. godine, a u kojemu je glumio i Goran Višnjić
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FOTO Evo kako su 1998. Kidman i Bullock zavodile Višnjića...
Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima. | Foto: PROMO
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Nakon što su prije gotovo 30 godina osvojile publiku kao sestre Owens, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno se vraćaju u uloge Sally i Gillian, donoseći novu priču ispunjenu magijom, obiteljskim tajnama, ljubavlju i sudbinskim izazovima. | Foto: PROMO
Komentari 0

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