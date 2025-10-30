FOTO Evo kako su Gianna Apostolski, Ella Dvornik i Nives Celzijus izgledale prije 17 godina

Prije 17 godina, točnije 29. listopada 2008. godine u Hemingway baru održana je velika proslava tadašnjeg časopisa, koji je tom prigodom proslavio tri godine svog postojanja. Tada su se crvenim tepihom prošetale zvijezde hrvatske estrade.
Celebrity magazin Stars 2008. godine proslavio je tru godine svog postojanja, a na velikoj je proslavi okupio brojne poznate zvijezde domaće scene.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Celebrity magazin Stars 2008. godine proslavio je tru godine svog postojanja, a na velikoj je proslavi okupio brojne poznate zvijezde domaće scene. |
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Celebrity magazin Stars 2008. godine proslavio je tru godine svog postojanja, a na velikoj je proslavi okupio brojne poznate zvijezde domaće scene.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
To je prigodom priređen prvi „pink red carpet“ u Hrvatskoj, na zabavi su bili brojni estradni uzvanici, a pjevala je Sandra Dabo.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Među prisutnima su bili Nives Celzijus, Sonja Kovač, Jasna Nanut, Ivana Ergić, Ella Dvornik, Barbara Radulović i drugi.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata