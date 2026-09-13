FOTO Evo tko je sve došao na 91. Zlatnu iglu na Velesajmu
Tradicionalna "Zlatna igla Zagreba", najdugovječniji modni događaj u ovom dijelu Europe, održana je u nedjelju navečer na Velesajmu. Na reviji aktualnih kreacija zagrebačkih obrtnika ove godine svoje modele predstavili su: BiteMyStyle by Zoran Aragović, ETNO MARA by Marija Milković Pancer, Modni krznarski salon Dvoravić, Krojački obrt Jura, PETAR by Lidija Skočibušić, Dora Rubić, Muška moda Šabić, Milena Rogulj, Iva Karačić, Ivana Jurić Design i Vjenčanice Ljubav.