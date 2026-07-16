FOTO Fani Stipković u društvu holivudskog glumca i supruga pratila prolazak Španjolske

Fani Stipković iz prvih je redova pratila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva 2026., a veliko slavlje podijelila je sa suprugom, legendarnim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom.

- New York, stižemo! Španjolska je u finalu. Jer snovi se ne čekaju. Za njima se ide. Vidimo se u finalu! - poručila je Stipković uz kadrove iz Dallasa.

Foto: Instagram

Osim što je slavila s Hierrom, Fani je tijekom večeri susrela mnoga poznata lica. Među njima je bio i oskarovac Javier Bardem, jedan od najpoznatijih španjolskih glumaca, s kojim je rado pozirala za uspomenu. Fotografirala se i s Daniellom Semaan, suprugom bivšeg nogometnog asa Cesca Fàbregasa, a društvo su im pravili brojni članovi španjolske nogometne obitelji i prijatelji reprezentacije.

Foto: Instagram

Nakon plasmana u finale pred njima je završna utakmica u New Yorku, gdje će Španjolska pokušati osvojiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka.