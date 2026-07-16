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EVO KAKO JOJ JE BILO

FOTO Fani Stipković u društvu holivudskog glumca i supruga pratila prolazak Španjolske

Piše 24sata,
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FOTO Fani Stipković u društvu holivudskog glumca i supruga pratila prolazak Španjolske
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Foto: Instagram
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Sa suprugom Fernandom Hierrom u Dallasu je proslavila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva, gdje se družila i fotografirala s Javierom Bardemom te Danielom Semaan

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Fani Stipković iz prvih je redova pratila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva 2026., a veliko slavlje podijelila je sa  suprugom, legendarnim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom.

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Fani Stipković se pohvalila kako je navijala u društvu Penelope Cruz i Javiera Bardema

- New York, stižemo! Španjolska je u finalu. Jer snovi se ne čekaju. Za njima se ide. Vidimo se u finalu! - poručila je Stipković uz kadrove iz Dallasa. 

Foto: Instagram

Osim što je slavila s Hierrom, Fani je tijekom večeri susrela mnoga poznata lica. Među njima je bio i oskarovac Javier Bardem, jedan od najpoznatijih španjolskih glumaca, s kojim je rado pozirala za uspomenu. Fotografirala se i s Daniellom Semaan, suprugom bivšeg nogometnog asa Cesca Fàbregasa, a društvo su im pravili brojni članovi španjolske nogometne obitelji i prijatelji reprezentacije.

Foto: Instagram

Nakon plasmana u finale pred njima je završna utakmica u New Yorku, gdje će Španjolska pokušati osvojiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka. 

Foto: Instagram

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